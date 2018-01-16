مواطن مصري يقتل ابنه قبل زفافه

قام تاجر مصري على بإطلاق النارد على ابنه متسببا في مقتله، لطلبه الحصول على مساعدة تعينه على الزواج.

© REUTERS/ Khaled Abdullah يمني يطلق الرصاص على ابنته "متعمدا" أثناء عرسها

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية، نشب خلاف بين الابن وزوجة الأب بسبب إلحاح لقتيل على طلب مساعدة الوالد في الزواج.

وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المجني صاحب الـ23 عاما هدد زوجه أبيه بسلاح أبيض بهدف إجبار والده على مساعدته في الزواج.

وقامت الزوجة بالاتصال بالأب ليعود إلى منزل ويطلق الرصاص على ابنه ويرديه قتيلا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم صاحب الـ53 عاما، والذي اعترف بجريمته.