غسالات الأطباق تسبب التسمم الغذائي

وعلى الرغم من أن معظم أنواع تلك البكتيريا غير ضارة بشكل كبير، إلا أن خطرها يتضاعف في حال أن أصيب بها مرضى ضعف جهاز المناعة، مثل من يخضعون للعلاج الكيميائي أو من أجريت لهم عمليات زراعة أعضاء.
وتنتقل تلك البكتيريا الضارة عن طريق مياه الصنبور التي تعزز من نشاطها، وعن طريق الأطعمة الملوثة، وتجد تلك البكتيريا الضارة في غسالات الأطباق بيئة جيدة للنمو، ولذلك ينصح الخبراء من أجل تقليل خطر العدوى البكتيرية، بالسماح لغسالة الأطباق أن تنخفض درجة حرارتها قبل فتحها، وأن يتم تنظيف الإطار المطاطي الداخلي لباب الغسالة في كل مرة تستخدم فيها.
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