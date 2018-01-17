غسالات الأطباق تسبب التسمم الغذائي

أجرى فريق بحثي من سلوفينيا دراسة كشفوا من خلالها أن غسالات الأطباق تشكل خطرًا على حياة مستخدميها إذ أنها تسبب التسمم الغذائي.

© AP Photo/ Victor R. Caivano العثور على بكتيريا عمرها أكثر من 3 ملايين عام

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العلماء اكتشفوا نمو أنواع عديدة من البكتيريا الضارة في غسالات الأطباق والتي يتراوح ضررها ما بين التسبب في أمراض التهابات المسالك البولية والتهابات بطانة القلب، وحتى تهديد حياة الإنسان بخطر الوفاة.

وعلى الرغم من أن معظم أنواع تلك البكتيريا غير ضارة بشكل كبير، إلا أن خطرها يتضاعف في حال أن أصيب بها مرضى ضعف جهاز المناعة، مثل من يخضعون للعلاج الكيميائي أو من أجريت لهم عمليات زراعة أعضاء.

وتنتقل تلك البكتيريا الضارة عن طريق مياه الصنبور التي تعزز من نشاطها، وعن طريق الأطعمة الملوثة، وتجد تلك البكتيريا الضارة في غسالات الأطباق بيئة جيدة للنمو، ولذلك ينصح الخبراء من أجل تقليل خطر العدوى البكتيرية، بالسماح لغسالة الأطباق أن تنخفض درجة حرارتها قبل فتحها، وأن يتم تنظيف الإطار المطاطي الداخلي لباب الغسالة في كل مرة تستخدم فيها.