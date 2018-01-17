كيف تتجسس عليك سيارتك الخاصة

السيارات قادرة على تتبع سائقيها من خلال تحليل تصرفاتهم.

© flickr.com/ Kylie & Rob (and Helen) 6 نصائح ماذا يجب عليك فعله إذا انفجرت عجلة السيارة أثناء القيادة

فقد نقلت صحيفة " واشنطن بوست " عن خبراء أن مصنعي السيارات يتابعون موقع السيارة وسرعة القيادة، بالإضافة إلى الموسيقى عن طريق أنظمة متصلة بالإنترنت.

وأشار الخبراء إلى أن السيارات تتمكن حتى من مراقبة حركة عيني السائق وحساب وزن الراكبين الجالسين على المقعدين الأماميين والأطعمة المفضلة لديهما.

ولا توجد معلومات دقيقة حول حاجة شركات صناعة السيارات إلى هذه البيانات. ومن المفترض أن تلك البيانات تباع لشركات التسويق.