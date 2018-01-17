الممثلة الأمريكية ميلا كونيس تحصد لقب "امرأة العام"

حصدت الممثلة الأمريكية، ميلا كونيس، لقب "امرأة العام" من جامعة هارفارد الأمريكية.

وسيتم منح كونيس (34 عاما)، اللقب في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، من خلال استعراض للممثلة في شوارع كامبريدج، ثم سيليه تكريم لها، من تنظيم شركة "هاستي بودينغ ثياتريكال"، والذي ستحصل فيه على قالب حلوى بودينغ، حسبما ذكرت صحيفة جامعة "هارفارد".

وتقول المنتجة المشاركة في "هاستي بودينغ ثباتريكال"، آني ماكريري: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسا لمنح ميلا كونيس لقب "امرأة العام"، لقد كنا نراقب مشوارها الفني على شاشتي السينما والتلفزيون، منذ أن كانت في سن صغير، ولا نستطيع الانتظار للاحتفال بإنجازاتها بطريقة فريدة حقا ولا تنسى".

وتعتبر جائزة "امرأة العام" المقدمة من جانب "هاستي بودينغ ثياتريكال"، هي الأقدم في تاريخ الشركة، والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 1951، وفاز بها العديد من نجمات هوليوود، في السنوات الماضية، ومنهن ميريل ستريب، وسكارليت جوهانسون، وجوليا روبرتس.

وبدأت ميلا كونيس، التي هي من أصول أوكرانية، مشوارها الفني، من خلال المسلسل التلفزيوني الكوميدي "The 70's Shos"، وتقديمها للأداء الصوتي في مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي للبالغين "Family Guy".

ومن أشهر أفلام كونيس، "Black Swan"، من إنتاج 2010، والذي رشحت عن دورها فيه لعدد من الجوائز الهامة، منها "غولدن غلوب".

Mila Kunis Has FINALLY admitted how she lost all that weight for her role in Black Swan….and it's terrifying: https://t.co/ykfmgetJzc pic.twitter.com/fBZk4K9IYA — RSVP Magazine (@RSVPMagazine) November 12, 2016

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وميلا كونيس، متزوجة من الممثل الأمريكي آشتون كوتشر، صاحب برنامج مقالب الفنانين الشهير "Punk'd"، من إنتاج محطة "إم تي في" الموسيقية الأمريكية.

Mila Kunis and Ashton Kutcher saved their marriage after a "rocky period" https://t.co/cwqzvkA7EN #MilaKunis pic.twitter.com/kb8QT4j7to — Mila Kunis news (@milakunispotd) January 2, 2018

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