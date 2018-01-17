شاهد... زفاف على أعلى قمة في العالم

قرر زوجان من أستراليا أن يكون يوم زفافهما مختلفا وفريدا من نوعه، ليصبح زفافا أسطوريا يحلم به كل زوجين.

© Sputnik. Yuryi Senkevich جهاز تحديد الأماكن (GPS) لكشف كذبة إيفرست

قام الثنائي برحلة شاقة ومتعبة دامت 9 أيام، من أجل ربط عقدة على جبل إيفرست التي تقع على حدود الصين، والاحتفال بعرسهما هناك، على الرغم من أنهما يقيمان في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توم رين، 31 عاما، وهايدي تورونين، 32 عاما، قررا تحمل درجات الحرارة المتجمدة والمرتفعات الوعرة خلال طريقهم "إيفرست".

وعلى أعلى قمة جبلية في العالم التقط الزوجان صورا تاريخية، وتبادلا الأماني.

This couple literally got married on top of the #World, guess where!https://t.co/pj7z6KdOEm pic.twitter.com/b5Z29VzXxw — WittyFeed (@WittyFeed) May 12, 2017

​ربط الزوجان عقدة في قمة الجبل، لإضافة لمسة خاصة على رحلتهما.

#juztpost

TOP OF THE WORLD: Couple Gets Married On Mount Everest After 3-Week Climb, And… https://t.co/cjgQdJtVCG pic.twitter.com/9HTWChQK7Q — JUZT POST (@juztpost) May 17, 2017

​وصرحت الزوجة هايدي تورونين لصحيفة "ديلي ميل"، أنها وزوجها توم كانا يرغبان في رحلة مستقلة دون أن يرافقهما أي شخص.

Married on top of the world! See a couple take their vows on Mount Everest at 5:54. pic.twitter.com/qaRFZ6NfE7 — Andrew Harrison WJTV (@AndrewWJTV) May 12, 2017

​وأشارت تورونين قائلة "بعد وصولنا شعرنا بفرحة خاصة وبفخر كبير… هي رحلة لن ننساها أبدا، والطقس كان جميلا، باستثناء آخر يوم… كان غائما جدا، وكان الثلج يتساقط".