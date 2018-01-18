توم كروز يتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمه الجديد

قد يفكر الممثل الأمريكي توم كروز، في اللجوء إلى ممثلين بدلا عنه، بعد تعرضه مؤخرا لحادث، أثناء تصوير أحدث أفلامه السينمائية.

رصدت كاميرات موقع "تي إم زد" الأمريكي، الممثل البالغ من العمر 55 عاما، وهو يحاول القفز من نافذة، ضمن أحد مشاهد الجزء السادس والجديد من أفلام الجاسوسية والحركة "Mission:Impossible" أو "مهمة مستحيلة"، ولكنه انزلق قبل خروجه من النافذة.

وأفاد أحد المصورين في الفيلم، أن توم كروز شوهد في موقع التصوير وهو يضع ركائز، بعد تعرضه للحادث.

Tom Cruise Fails Again During 'Mission: Impossible' Stunt, Possibly Injured https://t.co/3C6cFy8tnX — TMZ (@TMZ) January 17, 2018

وسبق لتوم كروز، أن تعرض لإصابة، أثناء تصوير الجزء السادس من "مهمة مستحيلة"، في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وسيعرض الجزء السادس من أفلام "مهمة مستحيلة" في السينمات، في 27 يوليو/ تموز المقبل.

وكان آخر أفلام توم كروز، "The Mummy"، من إنتاج شركة "يونيفرسال" 2017، وتشارك في بطولته الممثلة من أصول جزائرية صوفيا بوتيلا.