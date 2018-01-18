توم كروز يتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمه الجديد

رصدت كاميرات موقع "تي إم زد" الأمريكي، الممثل البالغ من العمر 55 عاما، وهو يحاول القفز من نافذة، ضمن أحد مشاهد الجزء السادس والجديد من أفلام الجاسوسية والحركة "Mission:Impossible" أو "مهمة مستحيلة"، ولكنه انزلق قبل خروجه من النافذة.
وأفاد أحد المصورين في الفيلم، أن توم كروز شوهد في موقع التصوير وهو يضع ركائز، بعد تعرضه للحادث.
Tom Cruise Fails Again During 'Mission: Impossible' Stunt, Possibly Injured https://t.co/3C6cFy8tnX— TMZ (@TMZ) January 17, 2018
وسيعرض الجزء السادس من أفلام "مهمة مستحيلة" في السينمات، في 27 يوليو/ تموز المقبل.
وكان آخر أفلام توم كروز، "The Mummy"، من إنتاج شركة "يونيفرسال" 2017، وتشارك في بطولته الممثلة من أصول جزائرية صوفيا بوتيلا.
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