جسم فضائي أكبر من برج خليفة يهدد الأرض الشهر المقبل

ذكر خبراء الفضاء في وكالة "ناسا" الأمريكية، أن كويكبا ضخم، سيقترب من كوكب الأرض، خلال أسبوعين.

وأشاروا إلى أن الكويكب يدعى 2002 AJ129، وهو أعلى من "برج خليفة" في إمارة دبي، الذي يعد الأعلى في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافوا أنه من المقرر أن يمر ذلك الكويكب بجانب الأرض، في 4 فبراير/ شباط المقبل، وسوف يكون على بعد 2.6 مليون ميل عن الأرض.

وقال علماء "ناسا" إن هذه المسافة تعتبر قريبة من كوكب الأرض، ومن المحتمل أن يكون خطيرا على سكان الكوكب.

وقال تشارلز باردين، من المركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي في بولدر في ولاية كولورادو، إن الصخرة الفضائية ستُحدث "أثرا عالميا قويا"، على الرغم من عدم قدرتها على محو البشرية.

وفي حال ضرب الكويكب الأرض، فإنه سيلقي بكميات هائلة من الغبار والرماد في الهواء، ويسبب حرائقا في الغابات.

ومن الممكن أن يبقى حطام الكويكب في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويمنع وصول أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتدهور المحاصيل.