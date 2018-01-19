كاتي بيري تبدأ 2018 بإصابة

قالت المطربة الأمريكية كاتي بيري، إنها بدأت العام الجديد 2018، بإصابة، أثناء قضائها لإجازة.

وشاركت بيري (33 عاما) جمهورها، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها بعد تعرضها للسعة في فخذها من قنديل البحر، بعد سقوطها عليه، أثناء محاولتها الطيران بواسطة جهاز "فلاي بورد".

وأخبرت كاتي بيري متابعيها، بأنها ظنت أنها فازت بعام 2018، ولكنها سقطت في المقابل على قنديل بحر.

وجاءت إصابة كاتي بيري، قبل يوم من تحذيرها لجمهورها، بتجنب مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها "مضرة بالمجتمع".

وأشارت في حديثها لموقع "ريفنري29"، بأنها ضحية مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها دائما ما تشعر بالضغط النفسي، كلما شاركت أمرا يتعلق بها عبر الإنترنت.

وتحظى كاتي بيري، بعدد كبير من المتابعين على "تويتر" (108 ملايين)، والذي يفوق عدد متابعين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (99.2 مليون)، والمطرب الكندي جستن بيبر (105 ملايين)، على موقع التغريدات الشهير.