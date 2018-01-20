إجازة 6 أسابيع من رئاسة الوزراء بسبب خبر سعيد

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاكيندا أردرن، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني أنها ستضع حملها الأول فى يونيو/ حزيران المقبل.

أردرن اكتشتفت حملها قبل 6 أيام من انتخابها كرئيسة وزراء، حسب موقع "nzherald".

وأعلنت رئيسة الوزراء أنها سعيدة بالحمل، وشاركت ذلك الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي مع الجمهور.

A post shared by Jacinda Ardern (@jacindaardern) on Jan 18, 2018 at 1:44pm PST

وكتبت أردرن على انستغرام:"لقد ظننا أن 2017 عاما كبير، أنا وكلارك متحمسان لتوسع فريقنا من 2 إلى ثلاثة في يونيو/حزيران".

وأضافت أنه سيكون هناك كثير من الأسئلة وهي وشريكها لديهم خطة لذلك.

وأبلغت رئيسة الوزراء أعضاء حزب العمل بالخبر السار.

وفي غضون دقائق قليلة من إعلان جاكيندا أردرن للخبر على صفحتها بفيسبوك، تلقت الكثير من رسائل التهاني.

وسيتولى ونستون بيترز نائب رئيس الوزراء، رئاسة الوزراء بالنيابة لمدة 6 أسابيع، بعد ولادة أردرن لطفلها.