صحيفة: أودي تتلقى أمرا باستدعاء 127 ألف سيارة بسبب الانبعاثات

قالت صحيفة بيلد آم زونتاج إن هيئة النقل الاتحادية في ألمانيا اكتشفت برمجيات لا يجيزها القانون للتحكم في الانبعاثات بأحدث طرز أودي المزودة بمحركات الديزل فئة يورو-6 وإنها أمرت الشركة باستدعاء 127 ألف سيارة.

وقالت أودي، وهي إحدى وحدات فولكسفاجن، في بيان إن الطرز متضمنة في استدعاء طوعي لنحو 850 ألف مركبة ديزل بمحركات تي.دي.آي ذات ست وثماني صمامات كان قد أُعلن في يوليو تموز.

وتابعت أودي في البيان "ستخضع برمجيات التحكم في المحرك للمركبات ذات الصلة لتعديل كامل، وسيجري اختبارها وإرسالها إلى هيئة النقل للحصول على الموافقة".

ولم تؤكد الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن طلب الهيئة.

وقالت الصحيفة إن هيئة النقل أخطرت أودي بأن ترد بحلول الثاني من فبراير شباط بشأن الطريقة التي تعتزم بها تحديث البرمجيات المتحكمة في الانبعاثات بما يكفل عدم القدرة على التلاعب فيها.

وقالت أودي إنها تختبر سياراتها المزودة بمحركات الديزل للكشف عن أي مخالفات محتملة منذ أشهر في تعاون وثيق مع الهيئة.