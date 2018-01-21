شاهد...تسريب صور لهاتف "غالاكسي s9" بلس

كشفت صور مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن المفاجأة الجديدة لشركة "سامسونغ" في عام 2018، وهو هاتف "غلاكسي S9" بلس.

أظهرت الصور استخدام الهاتف للحواف المنحنية بدقة أكثر في عرض المحتوى، وأصبحت أيضا الشاشة أوسع.

Samsung Galaxy S9+ shows off for the camera https://t.co/NPHpgDvYO2 pic.twitter.com/7f1ELJlm98 — Ausdroid Tech News (@Ausdroid) January 21, 2018

​ومن المقرر أن تعتمد الشركة سعة أكبر للبطارية، من السعة الحالية لهاتفها "غلاكسي إس 8 بلس"، بحسب موقع "techradar".

​وكانت شركة "سامسونغ" الكورية، كشفت عن موعد طرح هاتفيها المنتظرين "غالاكسي S9" و"غالاكسي S9 بلس"، خلفا لـS8 وS8 بلس.

Possibly the official box of the upcoming Samsung Galaxy S9?? pic.twitter.com/XoRPWMzSda — Tim Schofield (@qbking77) January 12, 2018

​وقررت الشركة طرح الهاتفين خلال فاعليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2018، المقرر أن ينعقد فى مدينة برشلونة الإسبانية، فى الفترة بين 26 فبراير إلى 1 مارس من هذا العام.

​وذكر موقع "تومسغيد" أن تسريبات كشفت عن مواصفات الهاتفين حيث سيطرح غالاكسي S9 بلس مع شاشة بقياس 6.2 بوصة مع كاميرا خلفية مزدوجة، فيما سيأتى Galaxy S9 مع شاشة بقياس 5.8 بوصة وكاميرا خلفية واحدة.