توجيه من أمير مكة بشأن مقاطع فيديو لفتيات يرقصن بدرة العروس

أصدر أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين، الأمير خالد الفيصل، توجيها لشرطة المنطقة بشأن مقاطع فيديو لفتيات يرقصن بدرة العروس.

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ووجه الفيصل الشرطة بالتحقيق في "مقاطع الفيديو المخالفة"، والتي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في درة العروس شمال محافظة جدة.

وطالب أيضا أمير مكة بمحاسبة المتسببين في ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "سبق" السعودية.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد تداولت مقاطع لفتيات يرقصن بملابس اعتبرها سعوديون أنها غير لائقة، وأنشأ مغردون هاشتاغ على تويتر تحت عنوان "خراب درة العروس".

ومن جهة أخرى أصدرت هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، اليوم، الأحد 21 يناير/كانون الثاني، توجيهات عليا بشأن موظفة الصور والفيديوهات غير اللائقة.

وقررت الهيئة برئاسة داود الشريان، بإلغاء التعاقد مع الموظفة، والتي كانت تشغل منصب مديرة تنفيذية لإحدى الإدارات الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق".

وتضمن القرار كذلك، إجراء تحقيق مع الموظفة حول كيفية تعيينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.