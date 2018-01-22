جريمة تهز بيروت صباحا

هزت الشارع اللبناني، اليوم الاثنين، في الخامسة صباحا جريمة مروعة أقدم خلالها مواطن على إطلاق النار على زوجته في أحد شوارع بيروت الرئيسية.

© Sputnik. Zahraa Alamer مطعم في بيروت يقدم شطائر بنكهة التاريخ

ووفقا لمصادر إعلامية لبنانية، فإن مطلق النار قام بإطلاق النار بواسطة بندقية نصف آلية على زوجته أمام المبنى السكني وأرداها قتيلة على الفور، وبعدها قام القاتل بمغادرة المنطقة على الفور.

وأفاد الجيران أن الزوجة كانت تقطن مع أولادها في المبنى، حيث وقعت الجريمة وأشاروا إلى وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها، ولكن لم تُعرف بعد الأسباب التي دفعت الزوج لارتكاب الجريمة.