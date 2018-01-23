لكل معجبي مسلسل "Friends"... احذروا هذا الإعلان

انتشر في الأيام الماضية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، إعلانا ترويجيا يزعم أنه لفيلم سينمائي جديد، حول المسلسل الأمريكي الشهير "Friends".

وحقق الإعلان الترويجي، الذي تم نشره في 12 يناير/كانون الثاني، انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من جانب جمهور ومتابعي المسلسل، وتجاوز 4 ملايين مشاهدة.

ولكن اتضح أن الإعلان مجرد خدعة من جانب بعض الهواة، بحسب ما أكده موقع قناة "!E" الأمريكية.

وأوضحت القناة، أن الإعلان ما هو إلا عبارة عن اجتهادات شخصية من جانب بعض محرري الفيديو، الذين قاموا بتجميع لقطات متفرقة لأبطال المسلسل الستة من أفلام وعروض تليفزيونية مختلفة.

يذكر أن مارثا كوفمان، وهو من المساهمين في صنع مسلسل "Friends"، أكدت في عام 2013، أنه لا نية في تقديم فيلما مستوحى عنه.

وقالت: "لن يحدث هذا، لأن مسلسل "Friends" كان يعرض في وقت كان فيه أصدقائك هم عائلتك، ولكن عندما يصبح لديك عائلة فلا حاجة إلى أصدقائك عندئذ".

ومسلسل "Friends" من بطولة جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كيدرو، ومات لو بلان، وماثيو بيري، وديفيد شويمر، وبدأ عرضه في عام 1994، وانتهى في 2004.