فندق جديد باسم رونالدو في إحدى الدول العربية

يفتتح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسلسلة فنادق "بيستانا"، وهي الأكبر في البلاد، فندقا جديدا في مشروع "بيستانا سي.آر7" في مدينة عربية، العام القادم.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ ريال مدريد ينشر فيديو يظهر مدى قسوة إصابة رونالدو

تشهد مدينة مراكش المغربية، افتتاح الفندق الجديد، ويأمل رونالدو بمضاعفة عدد الفنادق التي تحمل هذه العلامة التجارية خلال ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

ويحذو رونالدو حذو نجوم رياضة آخرين استثمروا في فنادق، ومن بينهم لاعب التنس آندي موراي، ولاعبا كرة القدم جاري نيفيل ورايان جيجز، لكن مشروع رونالدو له طموحات عالمية.

ويعتبر المشروع الجديد هو الخامس في سلسلة "بيستانا سي.آر7"، وهي علامة تجارية تجمع بين الحرفين الأولين من اسم كريستيانو رونالدو (سي.آر) ورقم قميصه (7).

وقال جوزيه روكيت رئيس التطوير في مجموعة "بيستانا" للفنادق إن المشروع سيستأجر الفندق الذي يضم 160 غرفة لمدة 20 عاما ويديره. وسيكون المستثمر المغربي إم.أفينيو هو المالك والممول.

وقال روكيت للصحفيين "إنها علامة ستنمو في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، سنزيد بسرعة عدد الفنادق إلى المثلين"، مضيفا أن إيبيزا وميلانو من بين المواقع المحتملة.

كما تفتتح "بيستانا"، التي لديها فندق في الدار البيضاء، فندقا منفصلا من فئة الأربعة نجوم في مراكش وتأمل في مزيد من التوسع في المغرب.

ومن المقرر أن يفتتح رونالدو و"بيستانا" فندقين هذا العام في مدريد ونيويورك، بعدما اختبرا بالفعل السوق في البرتغال التي تشهد ازدهارا سياحيا من خلال فندقين في البداية في كل من ماديرا ولشبونة.

و"بيستانا" هي سلسلة عائلية تضم أكثر من 90 فندقا فخما. وقال روكيت إنها تهدف إلى فتح 20 فندقا آخرا، من بينهم فنادق تحمل العلامة التجارية "سي.آر7" باستثمارات قيمتها 200 مليون يورو بنهاية هذا العقد، معظمها في البرتغال.