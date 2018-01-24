بالصور... أطول ناقة في العالم تبهر زوار مهرجان الإبل في السعودية

لفتت أطول ناقة في العالم، أنظار زوار مهرجان "الملك عبد العزيز" للإبل، الذي يقام في الصياهد الجنوبية للدهناء شرق الرياض، في نسخته الثانية.

بلغ طول الناقة التي جذبت الزوار، 3 أمتار، ومن أعلى الكتف يبلغ طولها 240 سم، وهي صفراء اللون وبلغ سنها سديس، بحسب وكالة "واس" السعودية.

​جاء عرض أطول ناقة في العالم ضمن فعالية نوادر الإبل، وهي من الفعاليات الجديدة في المهرجان.

​واشتملت الفعاليات على أقصر ناقة، والجمل ذي السنامين، والإبل ذات اللونين.

اطول ناقه في العالم pic.twitter.com/aMcL22tojE — عطاوي (@2fahad_alatawi) January 21, 2018

​وحرصت إدارة المهرجان على عرض موروث الإبل، وتعريف الزوار بمسميات الإبل وألوانها، وتثقيفهم بها.