بالصور... أطول ناقة في العالم تبهر زوار مهرجان الإبل في السعودية

بلغ طول الناقة التي جذبت الزوار، 3 أمتار، ومن أعلى الكتف يبلغ طولها 240 سم، وهي صفراء اللون وبلغ سنها سديس، بحسب وكالة "واس" السعودية.
أطول #ناقة في العالم تجذب أنظار زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل— صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 24, 2018
https://t.co/XoCHcxcj3j#مهرجان_الإبل pic.twitter.com/lFyEkGszSz
جاء عرض أطول ناقة في العالم ضمن فعالية نوادر الإبل، وهي من الفعاليات الجديدة في المهرجان.
أطول ناقة في العالم تجذب أنظار زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 24, 2018
https://t.co/CmrLBVCZq6#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل#عكاظ #السعودية@OKAZ_online pic.twitter.com/fv4CUFOHDv
واشتملت الفعاليات على أقصر ناقة، والجمل ذي السنامين، والإبل ذات اللونين.
اطول ناقه في العالم pic.twitter.com/aMcL22tojE— عطاوي (@2fahad_alatawi) January 21, 2018
وحرصت إدارة المهرجان على عرض موروث الإبل، وتعريف الزوار بمسميات الإبل وألوانها، وتثقيفهم بها.
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