روسيا تمنع عرض فيلم عن ستالين

موسكو — " سبوتنيك ": ويحمل الفيلم اسم "وفاة ستالين"، وهو إنتاج فرنسي بريطاني، يتناول في إطار ساخر، الصراع الذي دار للاستيلاء على السلطة في الاتحاد السوفييتي، بعد وفاة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين ، في عام 1953.

ويأتي قرار حظر الفيلم، بعدما طالبت مجموعة من النشطاء والشخصيات الثقافية من وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن يتم تعليق عرضه، ووصفوه بأنه "تشهيري" بشخصية الزعيم الراحل.

وقال ميدينسكي، إن وزارته تلقت عددا من الشكاوى، بعد عرض الفيلم، ما دفعه لسحب ترخيص عرض الفيلم في دور السينما للجمهور.



وأضاف ميدينسكي في بيان: "كثيرون من الجيل القديم وغيرهم سينظرون إلى الفيلم بأنه سخرية مهينة لكل الماضي السوفييتي لبلاد هزمت الفاشية".



وقال إن وزارته حذرت موزع الفيلم أنه من غير الملائم عرض الفيلم، عشية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للانتصار في معركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها كثير من الجنود السوفييت أرواحهم من أجل المدينة التي تحمل اسم ستالين، ولكنه أشار إلى أن الموزع لم يستجب للتحذير.



وقال ميدينسكي: "لا توجد لدينا رقابة… لا نخشى النقد والتقييمات غير السارة للتاريخ، لكن هناك خطأ أخلاقي فاصلا بين التحليل النقدي للتاريخ وبين تدنيسه".

وفيلم "وفاة ستالين"، بالإنجليزية "The Death of Stalin"، هو من إنتاج 2017، إخراج البريطاني أرماندو لانوتشي، تشارك في بطولته أولغا كوريلينكو، التي لعبت دور البطولة في فيلم "جيمس بوند" Quantum of Solace"، من إنتاج عام 2009.