تعرف على موعد إعلان "سامسونغ" عن هاتفها "غالاكسي 9"

أعلنت شركة "سامسونغ" للتكنولوجيـا الخميس، 25 يناير/كانون الثاني، عن موعد الإعلان عن أحداث هواتفها الذكية "غالاكسي إس 9".

وأشارت "عملاقة التكنولوجيا الجنوب كورية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها ستعلن عن هاتف "غلاكسي إس 9"، في 25 فبراير/شباط المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأرسلت "سامسونغ" الدعاوي لحضور الاحتفالية الخاصة بالإعلان عن الهاتف الجديد، المقامة خلال شهر تحديدا، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وشاركت الشركة عبر "تويتر" إعلانا قصيرا بشأن موعد الإعلان عن "سامسونغ غالاكسي إس 9"، والذي يركز على الكاميرا الخاصة به، ما يشير إلى أنها ستصبح أكثر دقة عن كل الطرازات السابقة التي طرحتها.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2018

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وتقول الشركة، بأنها ستعرض الجيل القادم من أجهزة "غالاكسي"، التي تعيد تعريف مفهوم الكاميرا، وكذلك "الطريقة التي تشارك بها لحظاتك في الحياة".

ومن المؤكد أن هاتف "سامسونغ غالاكسي إس 9"، سيطلق جنبا إلى جنب مع النسخة الأكبر منه، وهو "إس 6 بلس"، ومن المتوقع أن يبدوان متشابهين جدا للهواتف السابقة "غالاكسي إس 8"، و"غالاكسي إس 9 بلس"، اللذان طرحا في العام الماضي.

وبخلاف تحسين جودة الكاميرا فيه، فإن تقارير ذكرت بأن هاتف "غالاكسي إس 9" سيشمل إعادة تصميم لماسح البصمة، والذي كان صغير الحجم في هاتف "غلاكسي إس 8"، بالإضافة إلى تغيير مكانه، ليصبح في الخلف وليس الأمام.