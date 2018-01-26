"فيسبوك" و"إنستغرام" يتعطلان عند الملايين حول العالم

شكا ملايين من مستخدمي موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي حول العالم، أخيرا، من تعطل خدماته، وهو ما سبب القلق لديهم.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez بالخطوات... كيف تتصفح "إنستغرام" متخفيا

وأبلغ العديد من المستخدمين أنهم غير قادرين خلال الساعات الماضية، من عمل إعادة تحميل أحاديثهم أو صفحة الأخبار الواردة إليهم من الحسابات التي يتبعوها، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وعلى التوازي، شكا عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي من تعرضهم لمشكلة مماثلة، وهي عدم مقدرتهم على إبداء إعجابهم، أو التعليق، أو مشاركة منشورات الآخرين.

When Facebook goes down, I go to twitter to see if it is a real deal. Yes, I'm not the only one with #facebookdown — Soni Cochran (@scochran2) January 25, 2018

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وأشار من حاول الدخول إلى "فيسبوك"، بظهور رسالة إليهم، وهي "فيسبوك سيعاود الظهور قريبا، الموقع مغلق من أجل عمل إصلاح فوري، ولكن من المفترض أن يعود للعمل خلال دقائق قليلة".

وأضاف الموقع: "شكرا لصبركم معنا، أثناء إصلاحنا للموقع".

وبلغ عدد المشتكين من عطل "فيسبوك"، قرابة 43 في المئة من مستخدميه.

واقترح جهاز مراقبة الأعطال في "فيسبوك" و"إنستغرام"، أن غالبية من تعرضوا لهذا العطل، هم من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان "فيسبوك" أعلن عن شرائه لموقع "إنستغرام" في عام 2012، بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي نقدا، ويتضمن هذا كافة أسهمه في البورصة.