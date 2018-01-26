أشهر طاه تركي يثير استياء زبائنه

وعلى الرغم من أن المطعم يتسم بالأجواء المريحة، وامتلاكه لمساحة تسع لـ 150 مقعدا، إلا أنه لم يثر إعجاب الزبائن.
ونقلت العديد من الصحف الأجنبية، ومنها "الإندبندنت"، شهادات زبائن عن مطعم غوكشيه السادس والجديد، والذين اتفقوا جميعا على أنهم غير راضين عن أسعار قائمة الطعام في مطعمه، إذ أشاروا إلى أنها مكلفة للغاية.
ويصل سعر وجبة كفتة على الشيش إلى 70 دولارا أمريكيا، بينما يصل سعر وجبة شريحة اللحم، من دون الأصناف الجانبية، إلى 275 دولار.
كما أكد المواطنون الأتراك المقيمون في أمريكا، أن أسعار مطعم نصرت غوكشيه مرتفعة جدا.
وشاركت سيدة تركية تدعى أسرا أوزيسكندر، فاتورة المطعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توضح أن سعر وجبات طعام لأربعة أفراد فقط هو 1413 دولار.
Living the meme! My wife and I were personally served by SALTBAE on opening night at his NYC restaurant, Nusr-Et. Yeah, we ate that steak and it rocked! pic.twitter.com/Kazx3Wr3ha— Pete Butler (@petebutler) January 22, 2018
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