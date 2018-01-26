أشهر طاه تركي يثير استياء زبائنه

أثار أشهر طاهي تركي، نصرت غوكشيه استياء عدد من زبائنه في أحدث فروع مطعمه لشرائح اللحم، في مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب الأسعار المبالغ فيها لوجباته.

وعلى الرغم من أن المطعم يتسم بالأجواء المريحة، وامتلاكه لمساحة تسع لـ 150 مقعدا، إلا أنه لم يثر إعجاب الزبائن.

ونقلت العديد من الصحف الأجنبية، ومنها "الإندبندنت"، شهادات زبائن عن مطعم غوكشيه السادس والجديد، والذين اتفقوا جميعا على أنهم غير راضين عن أسعار قائمة الطعام في مطعمه، إذ أشاروا إلى أنها مكلفة للغاية.

A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Nov 22, 2017 at 7:31am PST

ويصل سعر وجبة كفتة على الشيش إلى 70 دولارا أمريكيا، بينما يصل سعر وجبة شريحة اللحم، من دون الأصناف الجانبية، إلى 275 دولار.

كما أكد المواطنون الأتراك المقيمون في أمريكا، أن أسعار مطعم نصرت غوكشيه مرتفعة جدا.

وشاركت سيدة تركية تدعى أسرا أوزيسكندر، فاتورة المطعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توضح أن سعر وجبات طعام لأربعة أفراد فقط هو 1413 دولار.

ولاقى نصرت غوكشيه شهرة واسعة عبر موقع "إنستغرام" لتبادل الصور، بسبب رشته المميزة للملح، والتي حاز بفضلها على لقب "حبيب الملح".