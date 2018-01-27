جينيفر لورانس تتحدث في السياسة

رغم أن عمر جينيفر لورانس 27 عاما، إلا أنها أصبحت واحدة من أشهر الممثلات في هوليوود، وحصلت على ما يزيد عن 100 جائزة.

كذلك أيضا لا تزال جينيفر تجد الوقت لكي تهتم بأمور أخرى تحبها، حسب موقع "إي نيوز".

وقامت لورانس بزيارة إلى مدرسة كليفلاند الثانوية في أوهايو، وتحدثت عن الديمقراطية.

Award-winning actress and noted activist Jennifer Lawrence was a surprise guest at Heights High today. She and @RepresentDotUs co-founder Joshua Graham Lynn discussed fighting political corruption with a group of government students. >> https://t.co/nEYv9ovVzC pic.twitter.com/TcPTTTXrn5 — CHUH City Schools (@CHUHSchools) January 25, 2018

​وقال لوندين كرينشو إنه متفائلا من مدى إطلاع جينفير لورانس على السياسية.

وأضاف أن هناك فارق كبير عندما يأتى من يتجاوزوننا بـ10 أعوام للحديث معنا حول القضايا السياسية.

وتوقفت جينيفر في طريقها بأوهايو لتناول الغداء، حسبما قالت على حسابها بموقع سناب شات.

A post shared by ET Canada (@etcanada) on Jan 26, 2018 at 8:18am PST

ونشر المطعم على صفحته بموقع إنستغرام صورة للورانس مع فريق العمل النسائي في المطعم.