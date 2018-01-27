بالفيديو... "برغر كينغ" يشرح "حيادية الإنترنت" بطريقة طريفة

طرحت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" الأمريكية للوجبات السريعة، مؤخرا، إعلانا يشرح من خلاله مفهوم "حيادية الإنترنت".

واختارت المطاعم شطائرها "وابر" من أجل تسهيل فكرة "حيادية الإنترنت" على الجمهور، وهي بقيامها بتخصيص ثلاث سرعات لتحضير الشطائر بالثانية الواحدة، وهو ما سبب مفاجأة لزبائنه في أحد الفروع.

وعبر غالبية الزبائن في الفرع عن غضبهم واستيائهم من هذه السياسة الجديدة، والتي تجعلهم يدفعون ثمنا مبالغا فيه، في حال رغبتهم في الحصول على شطيرة "وابر" في أسرع وقت ممكن.

وتجاوز إعلان "برغر كينغ" 3 ملايين مشاهدة، بعد طرحه 24 يناير/كانون الثاني، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

ويأتي إعلان "برغر كينغ" ردا على إلغاء لجنة الاتصالات الفيدرالية لقوانين "حيادية الإنترنت" في شهر ديسمبر/كانون الثاني.

وتقوم فكرة "حيادية الإنترنت" على معاملة جميع المستخدمين بشكل واحد، دون أي تمييز بينهم، أو اختلاف المحتوى، أو الموقع الإليكتروني، أو التطبيق، أو طريقة الاتصال.

وكان أول من أشار إلى مصطلح "حيادية الإنترنت" هو البروفيسور في قسم القانون الإعلامي في جامعة كولومبيا تيم ووه، في عام 2003، والذي أكد على أن اعتدال الإنترنت سيحفظ للمستخدم حرية استخدامه.

وأثار إلغاء قانون "حيادية الإنترنت" إلى إثارة جدلا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية.