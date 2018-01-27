هروب 52 قردا من حديقة الحيوان

هرب نحو 52 قردا من فصيلة البابون من حديقة حيوان باريس، ليتم إخلاء الحديقة بعد إطلاق تحذير مفاجئ.

© AFP 2018/ ALEX OGLE قرد يصيب سائحا بالشلل

وتم استدعاء الطوارئ للمساعدة في البحث عن القردة، وما زال البحث مستمرا عن أربعة قردة مازالت طليقة.

وكانت باريس قد شهدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 هروب نمر من سيرك وتجوله في شوارع المدينة قبل أن يتم قتله بالرصاص.

وتسبب مقتل النمر في إثارة حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.