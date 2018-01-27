"فيسبوك" يحذف سؤالا أثار غضب مستخدميه

حذف موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، سؤالا كان طرحه على مستخدميه، بعدما أثار غضبهم.

وطلب " فيسبوك " من مستخدميه إكمال الجملة التالية: "عادة أنام مع…."، ضمن الميزة الجديدة، التي أطلقها في شهر ديسمبر/كانون الثاني، وتحمل اسم "?Did You Know".

وتهدف الميزة الجديدة، لدفع الناس لتبادل الناس المزيد من المعلومات المتعلقة بحياتهم الشخصية.

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ولكن أكد متحدث باسم "فيسبوك" لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه لم يكن المقصود من السؤال، أي نوايا خبيثة، مشيرا إلى أن العبارة بسيطة وضعيفة.

وقال: "تخيلنا أن أحدا قد يجيب بأنه ينام مع زرافة محشوة (دمية)، أو دب محشو، ولكننا حذفنا السؤال الآن بعد تلقينا تعليقان بـأن السؤال شخصي للغاية".

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters "فيسبوك" و"إنستغرام" يتعطلان عند الملايين حول العالم

وتتواجد ميزة "?Did You Know؟" في حانة "?What's on Your Mind"، ثم الانتقال إلى أسفل القائمة للإجابة على سؤال "A Question"، والتي تضم أسئلة عديدة، منها:

— هل تفضل الاستيقاظ باكرا أم في وقت متأخر؟

— في الليلة التي تسبق الامتحان أقوم بـ…

— كنت متحمسا جدا عندما…

— حاول شخص ما التقرب مني في…

— أيهما تفضل، أحذية سائق الدراجات أم رعاة البقر؟

— الوضعية المفضلة لدي أثناء النوم هي..