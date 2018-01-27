"فيسبوك" يحذف سؤالا أثار غضب مستخدميه

وتهدف الميزة الجديدة، لدفع الناس لتبادل الناس المزيد من المعلومات المتعلقة بحياتهم الشخصية.
Things that #Facebook wants to know these days. Creep. Creepier. Creepiest. pic.twitter.com/MiGCo1C4Lj— Subhakeerthana (@bhakisundar) January 7, 2018
ولكن أكد متحدث باسم "فيسبوك" لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه لم يكن المقصود من السؤال، أي نوايا خبيثة، مشيرا إلى أن العبارة بسيطة وضعيفة.
وقال: "تخيلنا أن أحدا قد يجيب بأنه ينام مع زرافة محشوة (دمية)، أو دب محشو، ولكننا حذفنا السؤال الآن بعد تلقينا تعليقان بـأن السؤال شخصي للغاية".
— هل تفضل الاستيقاظ باكرا أم في وقت متأخر؟
— في الليلة التي تسبق الامتحان أقوم بـ…
— كنت متحمسا جدا عندما…
— حاول شخص ما التقرب مني في…
— أيهما تفضل، أحذية سائق الدراجات أم رعاة البقر؟
— الوضعية المفضلة لدي أثناء النوم هي..
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