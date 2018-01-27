بالفيديو... توم كروز يتعرض لإصابة مروعة خلال تصوير الجزء السادس من "مهمة مستحيلة"

كشف النجم العالمى توم كروز عن تعرضه لإصابة مروعة خلال تصويره أحد مشاهد فيلمه الجديد "Mission Impossible: Fallout"، حيث كسر كاحله.

© Sputnik. Ekaterina Tchesnokova توم كروز يهمل ابنته ويقتحم "إنستغرام" بمفاجأة وأوضح توم كروز في تصريحات تلفزيونية، أن كاحله ما زال مكسورا ولم يلتئم بعد، إلا أنه عاد لإكمال تصوير باقي المشاهد.

وتم عرض المشهد الذي تعرض خلال النجم العالمي للكسر، حيث كان يقفز من سطح مبنى لسطح مبنى آخر، لتصطدم قدمه في حائط المبنى المقابل وينكسر كاحله.

وأكد كروز أنه استمر في تصوير المشهد لعدم رغبته في إعادته.