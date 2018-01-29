صورة للأمير محمد بن نايف في رحلة صيد

ويظهر ولي العهد السابق في الصورة وهو يحمل صقرا، وينظر الأمير والصقر معا إلى الأمام.

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله



27 / 1 / 2018 pic.twitter.com/nJekXEVVxV — عويد العويد (@owyed) January 28, 2018

​ونشرت الصورة أمس السبت، والتقطت للأمير خلال رحلة صيد، حسب موقع إرم.

وأعفي الأمير محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد بمرسوم ملكي في يونيو/ حزيران العام الماضي.

#محمد_بن_نايف بعداعفاءه يبايع #محمد_بن_سلمان وولي العهد الجديد يقبل يد ابن عمه اللي كان ولي عهد في مشهد لاتشاهده إلا بالسعودية والله يديمه ❤ pic.twitter.com/004S9zroht — ياسر العطاوي (@yasseratawi) June 21, 2017

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وأصبح الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع ووليا للعهد في المملكة العربية السعودية.

والله من اجمل الصور اللي مرت علي وتختصر معاني كثيرة تواضع الامير وبر الوالدين واجمل شيء والملفت للنظر هو احتشام الأميرة وأم الأمير اسأل الله ان يشفيها ويطيل عمرها في طاعته وجميع امهاتكم #محمد_بن_نايف_يرافق_والدته pic.twitter.com/hXMcUl9A0p — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) December 10, 2017

​وقد نشرت من قبل صورة أيضا لمحمد بن نايف بعد غياب كبير من وقت تركه منصبه، وكان يقوم فيها بدفع والدته على كرسي متحرك.