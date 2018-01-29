بالفيديو...ماذا قال أطول رجل وأقصر امرأة في العالم من القاهرة

جذبت الهندية جيوتي أمجي، أقصر امرأة في العالم، أنظار العالم، خلال زيارتها الأولى لمصر مع أطول رجل في العالم، التركي سلطان كوسين، لتنشيط السياحة المصرية.

تمنى أمجي وكوسين أن يزورا مصر مرة أخرى، مشيرين إلى أن المرة القادمة ستكون لها برنامج مكثف من الزيارات والرحلات في محافظات القاهرة.

واستضافت عدة قنوات فضائية مصرية أمجي التي قالت إنها تحلم بأن تكون ممثلة في هوليوود، مشيرة إلى أنها تخشى الأماكن المزدحمة، خوفا من أن يدهسها الناس، وإلى أنها لا تستطيع السفر بمفردها.

وأضافت أن حياتها ليست مليئة بالأحداث، لأنها لا تعمل حيث تدرس من المنزل، موضحة أنها الآن في المرحلة الثانوية ولا تذهب إلى المدرسة.

وأشارت إلى أنها تواجه صعوبات في الحصول على اكسسوارات تناسب حجمها.

وقال سلطان كوسين إنه سيعود مرة أخرى لمصر للاستمتاع بآثارها، ولإلقاء الضوء أكثر على حضارتها العريقة.

اجتمع أطول رجل في العالم والذي يدعى سلطان كوسان تركي الجنسية مع أقصر امرأة في العالم والتي تدعى جيوتي أمج هندية الجنسية تحت الأهرامات في #مصر حيث قاما بجولة فيها والتقطا الصور التذكارية. pic.twitter.com/ZO6GUd6Sux — Hon. Shafie Muse (@MuseShafie) January 29, 2018

​وخلال مؤتمر صحفي للزائرين، في أحد فنادق القاهرة، أضاف كوسين أنه انبهر بالأهرامات التي تعد من أروع عجائب الدنيا السبع.