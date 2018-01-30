بالفيديو والصور... طائر بوتو المرعب "سيد التمويه"

تعتبر طيور الـ"بوتو" أو "Potoo" من الطيور الآمنة وغير الخطيرة على الإنسان، وتميل عيونها إلى الألوان الصفراء البرتقالية، وطول الطائر منها يصل أحيانا إلى 60 سم، وصوته يشبهه البعض بصوت نباح الكلاب.

The potoo bird is one of the most terrifying creatures to walk (fly) the earth. pic.twitter.com/p43enCf3d9 — Jean Gibson (@GibsonGirlMinis) January 29, 2018

​يعيش بوتو في البلدان ذات الغابات المكشوفة، وهو من الطيور غير المهاجرة، ويطلق عليه "سيد التمويه"، لقدرته الكبيرة على التخفي.

NOTHING THAT YOU ARE DOING IS AS IMPORTANT AS THE POTOO BIRD. SPREAD THE WORD. POTOO BIRD IS THE WORD. pic.twitter.com/iqGHHvZOZo — ☼lindsay davison☾ (@TheLindus) January 10, 2018

​ينشط بوتو في الليل، ويقضي النهار مختبئا وبعيدا عن الأنظار، نظرا لامتلاكه جلدا بنيا قريب من ألوان جذوع الأشجار.

Mood 100% of the time: Potoo Bird pic.twitter.com/PAuLx8A9vh — xela (@angleolsen_) November 25, 2017

​يقوم باصطياد الفرائس ليلا، والتي تتنوع ما بين الخنافس والجراد، والحشرات الكبيرة حجما، وأحيانا الخفافيش.