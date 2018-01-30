بالفيديو... نتيجة مفاجئة لتجربة إغراق هاتفي أيفون وسامسونغ في مشروب غازي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإغراق هاتفي "أيفون " و"سامسونغ" في مشروب غازي، لاختبار مدى قوتهما وتحملهما للظروف الصعبة.

وقام منفذ التجربة بوضع الهاتفين داخل مبرد الثلاجة حتى تجمد السائل، قبل أن يقوم بإذابة السائل المتجمد بمياه مغلية.

وكانت المفاجاة أن الهاتفين — أيفون وسامسونغ — تحملا الظروف الصعبة التي تعرضا لها وظلا يعملان بكفاءة دون تأثر.