افتتاح أطول خط "زيب لاين" في العالم في دولة عربية

سجلت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا جديدا، وذلك بإنشاء أطول خط "زيب لاين" في العالم بطول وصل 2,83 كيلومتر.

أفتتح في دولة الإمارات العربية وتحديدا في إماراة رأس الخيمة أطول "زيب لاين" في العالم.

وقد حضر الافتتاح مسؤولون من مؤسسة "غينيس" للأرقام القياسية الذين قاموا بقياس وتسجيل الطول كرقم قياسي جديد.

ويتميز "زيب لاين " في رأس الخيمة عن غيره في العالم، بأنه يمتد بين قمتين جبليتين على جبل جيس، على عكس ماهو متعارف بين ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة.

هذا وتستغرق الرحلة 3 دقائق فقط.