افتتاح أطول خط "زيب لاين" في العالم في دولة عربية

أفتتح في دولة الإمارات العربية وتحديدا في إماراة رأس الخيمة أطول "زيب لاين" في العالم.
وقد حضر الافتتاح مسؤولون من مؤسسة "غينيس" للأرقام القياسية الذين قاموا بقياس وتسجيل الطول كرقم قياسي جديد.
ويتميز "زيب لاين " في رأس الخيمة عن غيره في العالم، بأنه يمتد بين قمتين جبليتين على جبل جيس، على عكس ماهو متعارف بين ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة.
هذا وتستغرق الرحلة 3 دقائق فقط.
- افتتاح أطول خظ "زيب لاين" فوق جبل جيس، الإمارات العربية المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018© REUTERS/ Ahmed Jadallah
- أشخاص يجربون أطول خظ "زيب لاين" فوق جبل جيس، الإمارات العربية المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018© REUTERS/ Ahmed Jadallah
- افتتاح أطول خظ "زيب لاين" فوق جبل جيس، الإمارات العربية المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018© REUTERS/ Ahmed Jadallah
- أشخاص يجربون أطول خظ "زيب لاين" فوق جبل جيس، الإمارات العربية المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018© REUTERS/ Ahmed Jadallah
- أشخاص يجربون أطول خظ "زيب لاين" فوق جبل جيس، الإمارات العربية المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018© REUTERS/ Ahmed Jadallah
- أشخاص يجربون أطول خظ "زيب لاين" فوق جبل جيس، الإمارات العربية المتحدة 31 يناير/ كانون الثاني 2018© REUTERS/ Ahmed Jadallah
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