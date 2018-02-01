بالفيديو... وزير بريطاني يعاقب نفسه بالاستقالة

على الرغم من أن الوزير البريطاني، اللورد مايكل بيتس، تأخر عن حضور مجلس اللوردات خمس دقائق فقط، إلا أنه قرر الاستقالة، ورفض التراجع عنها أمام طلبات أعضاء المجلس.

© AFP 2018/ JUSTIN TALLIS وزير بريطاني: عصر دفع المال لبروكسل انتهى

ناقش مجلس اللوردات خلال الخمس دقائق التي غاب فيها الوزير البريطاني، سؤالا موجها له، وفور حضوره طلب الحديث معتذرا عن تأخره قائلا "إنني ‏أشعر بالعار لأنني لم أكن موجودًا لأجيب على السؤال، ولهذا أعلن استقالتي الفورية".

وغادر بيتس الجلسة، رغم صيحات أعضاء المجلس الذين طالبوه بالعودة مرة أخرى، والتراجع عن استقالته، إلا أنه رفض وأصر على الانصراف.

وولد بيتس في 26 مايو 1961، وهو سياسي في حزب المحافظين في المملكة المتحدة يخدم في مجلس اللوردات منذ عام 2008، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وكان الوزير البريطاني يمثل في السابق دائرة لانجبورغ في مجلس العموم من 1992 إلى 1997، وشغل منصب وكيل وزارة الدولة لشؤون الإعلام الجنائي في وزارة الداخلية خلال الفترة من 2014 إلى 2015.

وتم تعيينه في مايو/ أيار 2015 وزيرا للدولة في وزارة الداخلية، واستقال في مارس 2016، استقال من منصبه كوزير للدولة من أجل القيام بمسيرة لمسافة 2000 ميل من بوينس آيرس إلى ريو دي جانيرو لزيادة الوعي بالهدنة الأولمبية.

وعاد بيتس إلى الحكومة كوزير للدولة في وزارة التنمية الدولية في أكتوبر 2016.