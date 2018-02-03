14 مليون أمريكي يخططون للهروب من العمل الاثنين

أظهر استطلاع رأي جديد، أصدره معهد القوى العاملة في مؤسسة "كرونوس وموسينكس"، أن هناك ما يقرب من 13.9 ملايين أمريكي سيدّعون المرض، من أجل الحصول على إجازة، يوم بعد غد الإثنين 5 فبراير/شباط.

وذكرت الدراسة أن هذا العدد سيطالب بالحصول على إجازة مرضية في ذلك اليوم تحديدا، من أجل حضور مباراة " السوبر بول "، أو مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وفي العام الماضي 2017، قال 16.5 مليون أمريكي، إنهم يعتزمون الحصول على إجازة مرضية بسبب هذه المباراة، وفقا لدراسة أجرتها نفس المؤسسة.

ويقول المدير التنفيذي في معهد القوى العاملة في "كرونوس وموسينكس" جويس ماروني: "لقد بحثنا تأثير اللعبة الكبيرة على القوى العاملة لأكثر من عقد من الزمان، وبينما قد تتقلب الأرقام كل عام، ولكن تبقى حقيقة واضحة: وهي أن "الإثنين السوبر المريض"، والذي يحمل اسم هاشتاغ #SuperSickMonday، غالبا ما سيكون هو أكبر يوم في أمريكا للخروج من العمل".

ومن الممكن أن ترتفع أرقام الحاصلين على إجازة مرضية في ذلك اليوم، بسبب موسم الإنفلونزا القاسي هذا العام، إذ ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض، أن حالات الإنفلونزا ارتفعت بشكل حاد في أنحاء أمريكا.

Superball Happy Hour all night — this Sunday — https://t.co/HkbcEPk8If pic.twitter.com/qsdu5ck901 — Cigar City Club (@CigarCityClub) February 3, 2018

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وأشار مسؤولو صحيون فدراليون، إن هذا العام سيكون سيء مثلما تفشى المرض في عامي 2014 — 2015، والذي تسبب في وفاة 56 ألف شخص.

وذكر تقرير لشركة التوظيف "تشالنجر وغرامي وكريسماس"، أن أسوأ موسم إنفلونزا خلال عقد من الزمان سيكلّف أرباب العمل في الولايات المتحدة أكثر من 15 مليار دولار، بسبب ادّعاء العمال المرض.

و"السوبر بول" هي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية، والتي تقام في بداية شهر فبراير، بين الفريق الفائز من تصفيات "إيه إف سي" نظيره الفائز من تصفيات "إن إف سي"، وتعتبر حدثا مهما عند الأمريكيين، ويعتبره البعض عطلة رسمية، وهي أضخم مناسبة رياضية في الولايات المتحدة، وثاني أكبر مناسبة لاستهلاك الكحوليات والأطعمة السريعة في أمريكا.

كما أن هذا الحدث السنوي، يشهد إقامة حلات غنائية، في فترة ما بين شوطي المباراة، وعرض إعلانات تجارية حصرية، لأفلام سينمائية جديدة.