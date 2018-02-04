بالفيديو... "MBC" تنفي ادعاءات نوال الكويتية بشأن "ذا فويس"

نفت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، ادعاءات المطربة الكويتية نوال، بشأن أنها فوجئت من قرار الاستغناء عنها، في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس".

وأكدت من خلال متحدثها الرسمي مازن حايك، أنها أخبرت نوال بشأن عدم تواجدها في لجنة تحكيم الموسم الرابع والجديد من البرنامج ، والإبقاء على المطربة الإماراتية أحلام ، نظرا لأسباب تعاقدية ومالية ومهنية.

وكشف حايك، على هامش مؤتمر صحفي، عُقد بعد انتهاء برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، مساء السبت، 3 فبراير/شباط، أن الموسم الرابع من "ذا فويس"، تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وبأحلام.

وقال حايك: "أخبرنا نوال بأنني مضطرين ولأسباب تعاقدية ومالية ومهنية بحتة، أن نعيد إلى الهواء الموسم الرابع الذي كان صور بالكامل، وأننا سنعلن عن ذلك في بيان وبرومو رسميين".

وتابع مازن حايك أن "إم بي سي" أخبرت نوال بأنها مستعدة بأن تتعاون معها في أي من برامجها الأخرى لاكتشاف المواهب، مشيرا إلى أنها تمتلك حقوق إنتاج ثلاثة مواسم أخرى من "ذا فويس"، وأن يدها ممدودة لها وأنها تحبها وتقدرها.

وأوضح مازن حياك أن تعاقد "إم بس سي" مع نوال الكويتية لم يكن مبرما ونهائيا، ولكنه كان مجرد مسودة، خاصة بعد أن تم تصوير الموسم الرابع بالكامل.

وأشار إلى أن اتهام نوال الكوييتية لـ "إم بي سي" ليس في محله.

وكانت نوال الكويتية، هاجمت "إم بي سي" الأيام الماضية، واتهمتها بعدم المهنية، بعدما فوجئت بالاستغناء عنها في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، والاستعانة بالمطربة أحلام مرة أخرى.

وأعلنت "إم بي سي" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عن استبدال أحلام بنوال الكويتية، في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، وسط مزاعم بأن السبب هو موقف أحلام الصامت إزاء "الأزمة الخليجية القطرية".

وسيعرض الموسم الرابع والجديد من "ذا فويس"، ابتداء من السبت، 10 فبراير/شباط، وتضم لجنة تحكيمه، أحلام، والمطربة اللبنانية إليسا، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والمطرب المصري محمد حماقي.