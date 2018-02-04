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19:20 04 فبراير/ شباط 2018
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    الملصق الدعائي للفيلم المصري الكنز من إنتاج 2017

    فيلم "الكنز" يحصد 6 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم المصرية

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    حصد فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة، أبرز جوائز الدورة الـ 44 لمهرجان جمعية الفيلم، التي أسدل الستار عليها أمس السبت، 3 فبراير/شباط.

    ونال "الكنز" جوائز أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل دور أول، وحصل عليها محمد سعد، وأفضل تصوير، وحصل عليها أيمن أبو المكارم، وأفضل ملابس، وحصلت عليها ملك ذو الفقار، وأفضل ديكور وحصل عليها أنسي أبو سيف، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

    ويقوم الفيلم على بناء خاص، يمتزج فيه التاريخ الفرعوني بالفولكلور الشعبي والواقع السياسي لمصر زمن الملك فاروق، في نسيج محكم يأسر المشاهد ويغوص به في رحلة عبر الأزمنة.

    وفيلم "الكنز"، من بطولة محمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبري، وأحمد رزق، وأمينة خليل.

    وقالت لجنة التحكيم برئاسة الناقد علي أبو شادي، إنها منحت "الكنز" جائزة أفضل فيلم "بإجماع الآراء".


    وضمّت اللجنة في عضويتها الممثلة بوسي، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، والناقدة ماجدة موريس، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة رحمة منتصر، والناقد نادر عدلي، ومهندس الديكور محمود محسن، والمخرج علاء محجوب، ومهندس الصوت محسن التوني.

    ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "أخضر يابس"، من إخراج محمد حماد، كما حصل الفيلم على جوائز أفضل صوت وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو.

    وفي باقي جوائز المهرجان، حصلت شيرين رضا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "فوتوكوبي"، وحصل مخرج الفيلم تامر عشري على جائزة العمل الأول.

    وحصل فيلم "الخلية" على جائزة أفضل ماكياج، وذهبت إلى طارق مصطفى، فيما حصل فيلم "الأصليين" على جائزة أفضل موسيقى، وذهبت إلى هشام نزيه، وحصل شريف البنداري مخرج "علي معزة وإبراهيم" على جائزة "سامي السلاموني للتجديد والابتكار".

    الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت في افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي الـ 14 في6 ديسمبر /كانون الأول 2017
    © REUTERS/ SATISH KUMAR
    أبرز جوائز الدورة الـ14 لمهرجان دبي السينمائي
    واقتنص ماجد الكدواني جائزة أفضل ممثل، عن مشاركته في فيلمي "الأصليين" و"شيخ جاكسون".

    وتنافست تسعة أفلام قدمتها دور العرض في مصر عام 2017 على جوائز المهرجان، الذي يعد أحد أقدم المهرجانات السينمائية المحلية.

    ويقام حفل توزيع الجوائز وتسليم الدروع للفنانين المكرمين في الدورة الرابعة والأربعين للمهرجان يوم السبت، العاشر من فبراير.    

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    الكلمات الدلالية:
    فيلم الكنز, مهرجان جمعية الفيلم, شريف عرفة, ماجد الكدواني, شيرين رضا, هند صبري, محمد سعد, محمد رمضان, مصر
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