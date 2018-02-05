عملاق التكنولوجي الأمريكي يخطط لإنشاء مركز بيانات في الصين

تخطط شركة "بل" الأمريكية العملاقة، لإنشاء مركز بيانات لها في الصين، ومن المقرر أن يبدأ العمل هذا العام على أن يتم افتتاح المشروع عام 2020.

© REUTERS/ Aly Song انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب "آبل"

ذكرت وكالة الأنباء الصينية ( شينخوا )، أمس الأحد 4 فبراير / شباط، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في مركز البيانات الصينية التابع لشركة " آبل " الأمريكية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه المركز سيتم افتتاح خلال عامين.

ولفتت (سينخوا) إلى أن المركز سيتم إنشاؤه في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، مشيرة إلى أن تكلفته ستصل إلى مليار دولار أمريكي، حيث يقديم خدمات (آي كلاود) في البر الرئيسي الصيني، التي سيبدأ تشغيلها من قبل وسيط محلي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الشركة المحلية ستقوم باستئجار خوادم من شركات الاتصالات الصينية الثلاث الرئيسية لتقديم خدمات (آي كلاود).



