بائع برتقال تركي يدخل عالم الفن من أوسع أبوابه وينافس على العالمية (فيديو)

أوصلت طريقة البيع التي أبتكرها بائع البرتقال التركي فيصل موتلو بمساعدة صوته الجميل الى العالمية ليطرق أبواب الفن بقوة.

موتلو الذي يعمل كبائع للبرتقال في أحد الأسواق الشعبية في مدينة بورصة التركية منذ 10 سنوات، إستطاع دخول عالم الفن بعد تعاقد شركة للإنتاج الفني معه، لإطلاق أول أغنية له بعنوان "Vay Delikanlı Gönlüm".

الفيديو الذي يظهر موتلو وهو يرتدي سترته الصفراء التي طالما أشتهر بها في فيديوهات كان قد وضعها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

حصد 42 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، ليشارك عددا من المطربيين العالمين كبرونو مارس في قائمة أكثر 25 فيديو مشاهدة.

قصة موتلو بدأت عندما بدأ بنشر فيديوهات له وهو يبيع بأحد أسواق مدينة بورصة التركية، بأداء غنائي جميل الأمر الذي نال إعجاب شركة الإنتاج التي سارعت لتبني الموهبة الفنية لديه.