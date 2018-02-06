دي كابريو وكيت وينسليت يجمعان التبرعات من تناول العشاء معهما

تعاون بطلا فيلم "تيتانيك" الشهير، ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت مؤخرا، من أجل فعل الخير لصالح مريضة بالسرطان.

قرر دي كابريو ووينسليت، الشهيران من شخصيات "روز" و"جاك" في فيلم "تيتانيك"، إنتاج 1997، أن يجمعا التبرعات للمريضة جيما نوتال، بواسطة تنظيم ثلاث دعوات لتناول العشاء معهما، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وجيما نوتال، هي ممرضة أسنان، وأم، التي رفضت تعاطي أدوية لمكافحة السرطان، أثناء حملها، من أجل حماية مولودتها من أي مضاعفات طبية، وبعد مرور عام من ولادتها لها، اكتشفت إصابتها وجود أورام سرطانية في مخها.

وصرحت الممثلة البريطانية كيت وينسليت (42 عاما)، لبرنامج "This Morning"، بأنها قررت مساعدة جيما في حربها ضد السرطان، لأن والدتها توفيت من نفس المرض في شهر مايو/ أيار الماضي، دون أن تتمكن من إنقاذها.

وقالت مؤكدة: "أعتقد أن والدتي ستكون فخورة بي لو تمكنت من فعل هذا لشخص آخر، وبالتحديد لأم شابة أخرى".

وأوضحت وينسليت، بأنها اتصلت بصديقها ليوناردو دي كابريو، واتفقا على تنظيم ثلاث دعوات لتناول العشاء معهما، من أجل حصد التبرعات لصالح جيما نوتال، تحت اسم "تناول العشاء مع جاك وروز".

وتمكن دي كابريو ووينسليت، حتى الآن، من جمع مبلغ 1.35 مليون دولار، ذهب نصفه لصالح مؤسسة دي كابريو لحماية الحياة البرية، والنصف الثاني ذهب لجيما نوتال، التي كانت تنفق 100 ألف دولار مقابل جلسة علاجها الواحدة من السرطان.