بالفيديو... الثلوج تجتاح باريس وتغلق برج إيفل

تسببت الثلوج الكثيفة في إعلان برج إيفل أنه مغلق مؤقتا بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نشرته صحيفة "هيوستن كرونيكل" الفرنسية.
وتوقع خبراء الأرصاد تساقط مزيد من الثلوج في منطقة باريس حتى غد الأربعاء.
We’ve had more snow today, the Eiffel Tower is only faintly visible in the distance. pic.twitter.com/hSmXGTfYqL— Matthew Fraser (@frasermatthew) February 6, 2018
وحذر موقع الرصد الجوي "ميتيو فرنس" من مخاطر حدوث اضطرابات مرورية ووقوع حوادث.
#EiffelTower #Snow#Paris #Sixnations pic.twitter.com/8w48vVsdlW— SkyBlueWooHoo (@SkyBlueWho) February 5, 2018
وأعلنت 32 منطقة إدارية في فرنسا، بما في ذلك المناطق المحيطة بباريس، أنها خاضعة لحالة تأهب بدرجة اللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من الحذر فيما يتعلق بالأحوال الجوية.
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