بالفيديو... الثلوج تجتاح باريس وتغلق برج إيفل

اجتاحت الثلوج باريس، اليوم الثلاثاء، وانتشرت موجة باردة في جميع أنحاء المنطقة، وأجزاء من شمال فرنسا.

تسببت الثلوج الكثيفة في إعلان برج إيفل أنه مغلق مؤقتا بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نشرته صحيفة "هيوستن كرونيكل" الفرنسية.

وتوقع خبراء الأرصاد تساقط مزيد من الثلوج في منطقة باريس حتى غد الأربعاء.

We’ve had more snow today, the Eiffel Tower is only faintly visible in the distance. pic.twitter.com/hSmXGTfYqL — Matthew Fraser (@frasermatthew) February 6, 2018

​وحذر موقع الرصد الجوي "ميتيو فرنس" من مخاطر حدوث اضطرابات مرورية ووقوع حوادث.

​وأعلنت 32 منطقة إدارية في فرنسا، بما في ذلك المناطق المحيطة بباريس، أنها خاضعة لحالة تأهب بدرجة اللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من الحذر فيما يتعلق بالأحوال الجوية.