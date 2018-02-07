تسجيل
18:35 07 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    أشهر الأكلات السعودية

    القرصان والكليجا والمصابيب... أشهر الأكلات السعودية (صور)

    © Sputnik. KALID REFKY
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 01

    للتراث السعودي مذاق خاص، فهو مزيج من حضارات وثقافات متعددة، وإن كانت ثقافة البادية هي الطابع الغالب، بخصوصيتها في الحياة اليومية والتعامل مع البيئة المحيطة.

    طعام
    © Fotolia/ Olviak
    السر وراء تسمية أشهر 5 أكلات عربية
    الأكلات الشعبية السعودية ومكونات الحياة اليومية قد تتشابه في بعض جوانبها في كثير من المناطق العربية، ولكن تختلف في بعض مكوناتها وفقا لما تنتجه الطبيعة، هناك أكلات شعبية قد تكون غير متواجدة بالفعل سوى في صفحات الكتب وأخرى ما زالت تعيش بيننا، وأزياء وأدوات تحمل نقوش وزخارف الزمن الجميل.

    حول أهم مكونات التراث الشعبي السعودي، كان لـ"سبوتنيك" جولة في خيمة التراث، في جناح المملكة العربية السعودية، صحبتنا خلالها أماني عبد الله، سيدة سعودية، لتروي لنا قصة كل جزء في تلك الخيمة.

    لوحة فنية

    بمجرد أن يقع نظرك على تلك الخيمة تأخذك قدماك إلى الداخل، في نوع من الفضول للتعرف على ما يحتويه كل ركن في الخيمة، هنا أدوات الجلسات العربية، وتلك ملابسهم، في هذا الركن أنواع الأطعمة التراثية يتم تجهيزها ولكن ببعض أدوات المطبخ الحديث "الفرن الكهربائي"، هنا مجسمات لقصور ومنازل قديمة، وهنا ملابس متنوعه من الشمال إلى الجنوب، تلك في "الرياض وهذه في جيزان بالجنوب، والأخرى في مناطق مكة والمدينة".

    نعم هى لوحة فنية ولكي تكتمل اللوحة ترتدي أماني وأسرتها الصغيرة الأزياء التراثية الرائعة، الجاذبة للانتباه، في تناغم كبير ما بين تلك المكونات والإنسان البدوي.

    الكليجة والقرصان والجريش وتاوا ومصابيب…أشهر الأكلات

    الكليجا: تتكون من الحنطة المحشية بالدبس "التمر"، يضاف لهما الزعفران والهيل، ويمكن استبدال الدبس بالتوفي، ويتم عجن الخليط ويقطع بأشكال مختلفة، وتشتهر الكليجا في منطقة القصيم وحائل.

    كليجا
    © Sputnik. KALID REFKY
    كليجا

    القرصان: هى أكلة شعبية نجدية يتم إعدادها من دقيق القمح بعد طحنه جيدا، ويعجن بالماء والملح حتى يصبح عجينة لينة سهلة التشكيل، ويتم تغطية العجين لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يخبز على صاج كبير يعرف بـ"المقرصة" وتكون تحتها نار قوية، وبعد أن يصل

    الصاج لدرجة حرارة كبيرة، يتم غرف العجينة وتصب على الصاج على شكل أقراص كبيرة ورقيقة وتقلب على الوجهين حتى النضج.

    قرصان
    © Sputnik. KALID REFKY
    قرصان

    المطازيز: تتكون من العجين واللحم، ويتم تقديمها مع المرق والخضروات وهى من الأكلات التراثية السعودية وتتميز بها منطقة نجد. 

    الجريش: يتم تحضيرها من القمح الصلب والذي يتم تكسيره بواسطة آلة حجرية تسمى "الرحا" ويسمى القمح بعد تكسيره بـ"اللقيمي المجروش" وهو يشبه "الفريك المصري"، ثم يضاف لمرق اللحم والفلفل الأسود والكمون والبصل، وتشتهر بها منطقة نجد في السعودية بجانب المملكة الأردنية وفلسطين.

    جريش
    © Sputnik. KALID REFKY
    جريش

    الكبسة: من أشهر الأكلات السعودية على الإطلاق وتحتل مكانة خاصة على الموائد السعودية، وكانت ترتبط قديما بلحم الخرووف، وتم تطويرها مع الوقت كنوع من التغيير، حيث يتم طهيها بالدجاج أو السمك أو الجمبري، وأصبحت تقدم في مطاعم الوجبات السريعة وبطرق عدة، وأهم مكوناتها الحالية، الأرز البسمتي، زيت أو سمن، بصل وطماطم، اللومي المجفف، قرفة وقرنفل ورق الغار حبات من الهيل، فلفل إسود وملح وبهارات الكبسة.

    ثلاثة أكواب من الأرز ذي الحبة الطويلة، البسمتي، دجاج أو سمك أو لحم، وتتم عمليات الإضافة والطهي حسب الكميات المراد طهيها. 

    تاوا: هو الأشهر بين انواع الخبز السعودي، و يمتاز بطعمه الشهي، وبتقديمه ويقدم على موائد الطعام عند تحضير وجبة الإفطار، فهو يحتوي على مكوّناتٍ ذات قيمةٍ غذائيّةٍ عالية؛ كحبة البركة السوداء، والطحين الأسمر، والحليب والقشطة والخميرة الفورية الناعمة وسكر أبيض وملح طعام وماء لغرض العجن وعسل النحل، ويتم عجن المكونات مع بعضها لحوالي ثماني دقائق من الوقت إلى أن تتجانس المكونات بشكلٍ جيد وتصبح العجينة ذات قوامٍ طري، بعد ذلك يتم تغطيتها بكيس بلاستيكي، وتترك في مكان دافئ، وننتظر حتى يتضاعف حجم العجينة بعد أن تختمر، ويتم تقطيعها إلى كرات.

    تاوا
    © Sputnik. KALID REFKY
    تاوا

    يتم فرد الكرات حسب الحجم بحجم المقلاه، وتقلى في الزيت العميق، إلى أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي على الوجهين، ثم يتم إخراجها ووضع العسل عليها أو السكر وتقدم على مائدة الإفطار.

    المفطح: تتكون من اللحم، والأرز، وكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليها المكرونة المسلوقة وتزين بالبيض المسلوق.

    السرطان
    YouTube//http:// sayidy.net
    أكلات معتادة من بينها...أخطر 5 أطعمة مسببة للسرطان
    سليق: أو كبسة الأرز الأبيض مع لحم الخروف أو الدجاج وهى من أهم وأشهر الأطباق في مناطق الحجاز والطائف، وتتكون من، والأرز والحليب، ومعجون الطماطم، والبهارات من قرفة وفلفل وقرنفل والهيل والكزبرة والزبدة.

    الحنيذ: يؤكل مع الأرز أو خبز الذرة الحمراء الخمير ويقدم الحنيذ في أحيان كثيرة على وجبة الإفطار، معظم مناطق شبه الجزيرة العربية  تشتهر بهذا الطبق مثل اليمن وعسير. 

    مصابيب: وتتكون من سكر وزيت وبيض وطحين "دقيق كويتي"، بكنج باودر وفانيليا وعصير ليمون، كميات بسيطة جدا من القرنفل والهيل والجنزبيل لإضفاء نكهه للطعم، ويتم عجن المكونات، لتصير أقرب للسيولة من العجين، وتصب على صاج ضد الالتصاق على نار هادئة وتقدم بعد ذلك بالسمن أو العسل، وهى تشبه "القطايف"، في مصر.

    واستعرضت معنا أماني عبد الله، ركن الرجال وما به من مكونات الجلسات العربية من أدوات القهوة ومطاحن البن، والأدوات التي ما زالت تستخدم حتى اليوم، وانتقلت لبعض الأدوات في قسم النساء، من أدوات التجميل القديمة، مثل "المكحلة والمبخرة"،  وأدوات العطور القديمة التي مازالت "الجدات" تتمسك بها حتى الآن.

    ركن الرجل

    وفي ركن آخر من الخيمة التراثية، استعرضت أماني "ركن الرجل" وقالت إنه حتى الآن في أي مجلس للرجال يجب أن تكون هناك أدوات القهوة والمبخرة ومنفاخ النار وراكية النار.

    أشهر الأكلات السعودية
    © Sputnik. KALID REFKY
    أشهر الأكلات السعودية

    وفي جانب من الخيمة، كان هناك "مجسمين" لمباني تراثية، أشارت أماني، إلى أن أحدهما هو قصر "الدرعية" بالرياض، والمجسم الآخر لمنزل قديم بمنطقة جدة بالجنوب وما زال موجودا حتى اليوم.

    الأزياء التراثية

    ولفت انتباهنا مجموعة من الأزياء المختلفة، للرجال والنساء والأطفال، لكل منها طابع خاص بعضها للشمال والبعض الأخر جنوبي أزياء للوسط، بجانب بعض الأزياء المشتركة بين الجميع، كان زيا رسميا لتلك المناطق منذ عشرات السنين وأغلب تلك الأزياء تستخدم بشكلها القديم في الوقت الراهن مع بعض التعديلات.

    عاشقة التراث

    أماني عبد الله "أم يوسف"، إمرأة سعودية من منطقة "القصيم"، ذات التربة الخصبة والمساحات الشاسعة من الحدائق والطبيعة الساحرة، وقالت "أم يوسف"، أنها تعشق التراث وهذه هى المرة الأولي التي يتم فيها إنشاء خيمة للتراث في معرض الكتاب بالقاهرة.

    "أم يوسف" تتطلع لفتح مطعم يختص بالأكلات التراثية السعودية وبشكل يشبه المتاحف التراثية، كما تنوي المشاركة في فعاليات مونديال كأس العالم بروسيا، وستحمل معها التراث إلى موسكو.

    تقرير/ أحمد عبد الوهاب

    انظر أيضا:

    ماذا يعني تدويل الحرمين الشريفين وكيف يعتبر انتهاكا للسيادة السعودية؟
    بالفيديو... تفاصيل المقبرة الجماعية المكتشفة في السعودية
    روحاني يدعو السعودية لتحكيم العقل والاهتمام بمصالح المسلمين
    ظريف يهاجم السعودية ويتحدث عن الحريري وتقسيم اليمن
    السعودية تدمر صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" أطلق على قاعدة عسكرية داخل المملكة
    الكلمات الدلالية:
    مطازير, مصابيب, تاوا, الجريش, كليجا, قرصان, الكليجا, أكلات سعودية, معرض الكتاب, أخبار, السعودية, العالم, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات من فريق التشجيع في مباراة بطولة أوروبا 2017/2018 بين تسي إس كا موسكو وأناضول اسطنبول
    حسناوات فرق التشجيع الروسية
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك