ديفيد بيكهام في الريتز

وأخذ ديفيد بيكهام والدته ساندرا معه إلى الفندق العريق بلندن، لكي تشاركه الإفطار، حسب مجلة "HELLO".

ونشر بيكهام صورة له مع والدته في أثناء تناول الطعام على "إنستغرام ستوري"، وكتب عليها "الإفطار في ريتز لندن.. أمي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها بيكهام مع والدته، فقد ظهر معها في أكثر من مناسبة من قبل.

ديفيد بيكهام مع والدته ساندرا لرحلة VIP لبطولة ويمبلدون، حيث جلسوا في المربع الملكي لمراقبة البطولة#الكويت#السعودية pic.twitter.com/1geTFVzvIO — جريدة تحرر الكويتية (@tharornews) June 28, 2014

كما شارك بيكهام معجبيه الطعام الذي يتناوله.

وقام بيكهام بمشاركة معجبيه الطعام الذي يتناوله حينما كان في عشاء مع زوجته فيكتوريا في باريس، خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

كما تحدث من قب عن حبه لأنواع معينة من المشروبات.