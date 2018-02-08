3 ولايات أمريكية تترقب عاصفة شديدة البرودة

وذكرت الخدمة في مذكرة لجنو ويسكونسن "فترات انهمار الثلوج ستتسبب في صعوبات في التنقلات. استعدوا لشوارع مغطاة بالثلوج ومستوى رؤية محدود"، بحسب صحيفة "إن بي سي شيكاغو".
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، في العديد من المناطق، مساء اليوم، وصباح الجمعة.
وأفادت شركة طيران يونايتد إيرلاينز، على حسابها على "تويتر"، بأن من المتوقع أن تؤثر العاصفة على عملياتها هذا الأسبوع.
جدير بالذكر أن عدة أشخاص قتلوا بسبب تقلبات الطقس في الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، وذلك في حوادث في الغرب الأوسط، منذ يوم الاثنين الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص قتلوا في أيوا، واثنين في ميزوري وواحدا في مونتانا.
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