3 ولايات أمريكية تترقب عاصفة شديدة البرودة

تترقب الولايات الثلاث، شيكاغو وديترويت وميلووكي، عاصفة شديدة البرودة، مصحوبة بثلوج كثيفة ورياح شديدة ودرجات حرارة منخفضة للغاية قد تبطئ حركة الملايين من سكان الضواحي، مساء اليوم الخميس، وغدا الجمعة.

© AFP 2018/ FADEL SENNA المغرب: عاصفة تهدد بكارثة إنسانية وإغلاق 626 مؤسسة تعليمية

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أن العاصفة تمتد من غرب مونتانا عبر أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن وإيلينوي وتمتد شرقا إلى جنوب ميشيغان، ومن المتوقع أن تسقط الثلوج بارتفاع 30 سنتيمترا، وتصل سرعة الرياح 56 كيلومترا في الساعة.

وذكرت الخدمة في مذكرة لجنو ويسكونسن "فترات انهمار الثلوج ستتسبب في صعوبات في التنقلات. استعدوا لشوارع مغطاة بالثلوج ومستوى رؤية محدود"، بحسب صحيفة "إن بي سي شيكاغو".

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، في العديد من المناطق، مساء اليوم، وصباح الجمعة.

وأفادت شركة طيران يونايتد إيرلاينز، على حسابها على "تويتر"، بأن من المتوقع أن تؤثر العاصفة على عملياتها هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن عدة أشخاص قتلوا بسبب تقلبات الطقس في الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، وذلك في حوادث في الغرب الأوسط، منذ يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص قتلوا في أيوا، واثنين في ميزوري وواحدا في مونتانا.