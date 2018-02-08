بالفيديو... طرح أول تمثال شمعي بقلب نابض

يقدم متحف "مدام توسو" لتماثيل الشمع، فرصة جديدة وغير اعتيادية لمحبي الممثل البريطاني توم هاردي، من أجل الاقتراب من معشوقهم، بعد أن كشف النقاب عن تمثال شمعي له بقلب نابض للمرة الأولى، ويمكن للزوار أن يلتقطوا صورا معه بل، ويعانقوه.

ويصوّر التمثال هاردي وهو جالس على أريكة، ويريح ذراعه على ظهرها، مما يسمح للزوار بالاقتراب منه بشكل كاف لسماع دقات قلبه، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحف إن التمثال يتضمن قلبا نابضا "وجذعا ليّنا دافئا".

ويشتهر توم هاردي، من تجسيده لشخصية "باين" عدو "باتمان"، في فيلم "The Dark Knight Rises"، إنتاج عام 2010، من إخراج كريستوفر نولان.

ويصور هاردي حاليا فيلما عن شرير آخر من القصص الهزلية، هو "فينوم"، والمستوحى عن روايات "مارفل".

ويتيح المتحف، الذي له فروع في أنحاء العالم، للزوار أن يلمسوا التماثيل الشمعية للمشاهير.