"أندر ماسة بيضاء" للبيع بمزاد في لندن هذا الشهر

من المتوقع أن تجلب ماسة في حجم ثمرة فراولة كبيرة، سعرا قياسيا عالميا، عندما تعرض للبيع في دار "سوذبيز" للمزادات في لندن، هذا الشهر.

YouTube/عكاظتيوب بالفيديو... الكشف عن أكبر ماسة نقية في دبي الماسة مستديرة ولامعة بيضاء اللون، يزيد وزنها قليلا عن 102 قيراط، وأصغر من الماسة البيضاوية التي تزن 163 قيراطا، وبيعت في هونغ كونغ عام 2013، وتحمل حاليا السعر القياسي للقيراط، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





لكن دار "سوذبيز"، التي تولت أيضا عملية البيع في هونغ كونغ، تتوقع أن تجلب الماسة الأصغر سعرا أعلى، بسبب ندرتها وجودتها العالية.

⭐️ #News • ‘Flawless’ white diamond could fetch over $33 million: Sotheby's says the diamond is the largest and purest of its type. https://t.co/eSxFkZy4Hu pic.twitter.com/h9nhqT57am — Amel Benmann 🇩🇿 (@Amel_Benmann) February 8, 2018

قالت باتي وونج، رئيسة قسم الألماس بـ"سوذبيز"، لـ"رويترز": "تلك (الجوهرة التي بيعت في هونغ كونغ) جلبت 260 ألف دولار للقيراط، وهو حاليا السعر القياسي العالمي لأية ألماسة شفافة. هذه (الألماسة) ولكونها مستديرة ومتلألئة فإن السعر سيكون أعلى من ذلك".





وقالت "سوذبيز"، إن الماسة هي الجوهرة الوحيدة أكثر من 100 قيراط التي يمنحها المعهد الأمريكي لعلم الأحجار الكريمة أعلى تقييم في كل معيار.



