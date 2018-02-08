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01:13 09 فبراير/ شباط 2018
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    سيارة الأجرة أوبر

    لهذا يكسب الرجال في "أوبر" أموالا أكثر من النساء

    © Sputnik. Natalia Seliverstova
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    كشفت دراسة حديثة، عن السر وراء كسب السائقين في شركة "أوبر" للنقل الخاص من الرجال، أموالا أكثر من السائقات السيدات.

    ترافيس كالانيك
    © REUTERS/ DANISH SIDDIQUI
    "أوبر" تغرم أحد عملائها 18 ألف دولار
    وذكرت الدراسة، التي أجرتها جامعة ستانفورد، وجامعات شيكاغو، بتكليف من "أوبر"، أن السبب هو أن السائقين الرجال في "أوبر"، يقودون السيارات بشكل أسرع عن السيدات، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

    وأشارت إلى أن متوسط السرعة بالنسبة للسائقين الرجال، أكثر بنسبة 2.2 في المئة، والتي تمثل نحو نصف فجوة أرباح الشركة.

    وتشير البيانات، التي تم جمعها من المسح الوطني للسفر السريع في الولايات المتحدة، إلى وجود فجوة بين الجنسين في سرعة القيادة بين السكان، وليس فقط بين خدمات سيارات الأجرة، ولكن لأن نظام الدفع في "أوبر" صُمّم لمكافأة القيادة بشكل أسرع.

    وذكرت أن السائقين الذين تقبلوا أكثر من 2500 رحلة، كسبوا في المتوسط أكثر من ​​2.15 جنيه استرليني في الساعة الواحدة، عن الذين قاموا بأقل من 100 رحلة.    

    وأضافت الدراسة، أن هناك سببا آخر وراء كسب السائقين الرجال في "أوبر" بشكل أكبر عن السيدات، وهو أنهم يبقون مع الشركة لفترة أطول عنهن، وهو ما يضاعف من قيمة أجورهم.

    وألمحت إلى أن 77 في المئة من السائقات، يتركن عملهن في "أوبر"، بعد مرور ستة أشهر فقط، مقارنة بالرجال، الذين يترك 65 في المئة منهم الشركة، بعد مرور نفس المدة.

    وتأتي نتائج هذه الدراسة، بعد أشهر من الاتهامات الموجهة ضد شركة "أوبر"، بالتمييز الجنسي، وكذلك التحرش الجنسي بداخل مقر العمل، والتي شهدت استقالة المؤسس المشارك ترافيس كالانيك من منصبه كرئيس تنفيذي في شهر يونيو/حزيران.

     

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    الكلمات الدلالية:
    تمييز جنسي, تحرش جنسي, سائقين, دراسة, رجال, نساء, أوبر, أمريكا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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