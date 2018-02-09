عرض هوية الأمير نايف بن عبدالعزيز في الجنادرية

عرضت الأحوال المدنية السعودية صورة لبطاقة الهوية الوطنية للأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وذلك عبر مجسم بارز في معرضها بمهرجان الجنادرية.

© AFP 2018/ Fayez Nureldine 5 شروط مقترحة لمنح الجنسية السعودية تلقائيا لأبناء المواطنات

ونشرت صحيفة " سبق " السعودية صورة البطاقة التي أظهرت جميع بيانات الهوية للأمير نايف، ومنها مكان وتاريخ ميلاده ورقم السجل المدني.

وأوضحت الصورة أن نايف ولد في الطائف عام 1353 هـ، بتاريخ إصدار عام 1381 هـ، من الرياض، وكان آخر تاريخ انتهاء للبطاقة في السابع من ربيع الأول لعام 1436هـ.

جدير بالذكر أن الأحوال المدنية السعودية، تقدم العديد من المعلومات التاريخية خلال مشاركتها في الجنادرية ومنها استعراض مراحل تسلسل الوثائق الثبوتية.

مجسم بطاقة الهوية الوطنية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز — رحمة الله — في جناح ⁧#الأحوال_المدنية بـ⁧ـ #الجنادرية_٣٢⁩ pic.twitter.com/f484IGVY6z — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) February 9, 2018

​وتعرض الأحوال المدنية أجهزتها القديمة، وآلية أرشفة أساسات المواطنين، وخدمات الأحوال للصم وضعاف السمع والخدمات المتنقلة والإلكترونية والنموذجية.