عرض هوية الأمير نايف بن عبدالعزيز في الجنادرية

وأوضحت الصورة أن نايف ولد في الطائف عام 1353 هـ، بتاريخ إصدار عام 1381 هـ، من الرياض، وكان آخر تاريخ انتهاء للبطاقة في السابع من ربيع الأول لعام 1436هـ.
جدير بالذكر أن الأحوال المدنية السعودية، تقدم العديد من المعلومات التاريخية خلال مشاركتها في الجنادرية ومنها استعراض مراحل تسلسل الوثائق الثبوتية.
مجسم بطاقة الهوية الوطنية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز — رحمة الله — في جناح #الأحوال_المدنية بــ #الجنادرية_٣٢ pic.twitter.com/f484IGVY6z— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) February 9, 2018
وتعرض الأحوال المدنية أجهزتها القديمة، وآلية أرشفة أساسات المواطنين، وخدمات الأحوال للصم وضعاف السمع والخدمات المتنقلة والإلكترونية والنموذجية.
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