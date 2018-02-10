"فيسبوك" يختبر ميزة جديدة للحد من التعليقات المخالفة

والميزة الجديدة عبارة عن زور سيحمل اسم "Downvote"، ويتم اختباره حاليا مع عدد محدود من مستخدمي " فيسبوك " في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمحطة الإذاعة البريطانية " بي بي سي ".

وفي حال أن تم اختيار "Downvote"، على أحد التعليقات المتواجدة في أي منشور على "فيسبوك"، فإنه سيتم حجبه وإخفائه عن الجميع، مع ضرورة توضيح سبب رفضه، سواء كان "مسيئا" أو "مضلل" أو "خارج سياق الموضوع".

ونفت شركة "فيسبوك" إن كان زر "Downvote"، هو في الأصل زر "عدم الإعجاب"، المتواجد حاليا على الموقع، والذي طالب به العديد من المستخدمين منذ فترة.

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وأكدت بأنه في حالة إخفاء أحد التعليقات غير اللائقة، فإن هذا لن يمنع المستخدمين الآخرين من رؤية المنشور المتواجد فيه التعليق، أو درجة ترتيبه في صفحة الأخبار.

ويرى المحلل التكنولوجيا، مارتن جارنر، أنه باختبار هذه الميزة، فإن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ، لا يرغب في تنصيب نفسه كناشر، يحدد ما هو مسموح بالنشر من عدمه، وإنما يؤكد على أن موقعه ما هو إلا منصة للتواصل الاجتماعي فقط.

وأضاف جارنر، أن زوكربرغ، لا يميل إلى فعل هذا، لأن هذا يضر بعمله، وأنه سيترك هذه المهمة لمستخدمي الموقع.