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12:50 10 فبراير/ شباط 2018
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    بعد عقود من الفشل... أخيرا "غوغل" تنافس بهذا التطبيق

    © Photo/ Robert Scoble
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    كشفت تقارير إخبارية عالمية عديدة، عن أن شركة "غوغل" الأمريكية، قررت أخيرا أن تدخل المنافسة في مجال فشلت فيه منذ عقود.

    شركة غوغل
    © AP Photo/ Jens Meyer
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    وتسعى "غوغل" حاليا، لإطلاق تطبيق مراسلة، ولكنه سيكون مخصصا لأجهزة "أندرويد" فقط، على غرار تطبيق "آي ميساج"، المتوافر لأجهزة شركة "آبل"، بحسب موقع "أندرويد بوليس".

    ولن يكون التطبيق مماثلا لتطبيقات "غوغل" الأخري للمراسلة، مثل "هانغآوتس" للتواصل بين الموظفين مع بعضهم البعض، وتطبيق "آلو".

    وسيمكّن تطبيق "غوغل" الجديد للمراسلة المستخدم، من مطابقة هاتفه الذكي مع حاسبه الشخصي، مثل تطبيق المراسلة "واتساب"، بحيث يمكن استخدام نسخة التطبيق على الحواسيب المكتبية.

    وسيدعم التطبيق الجديد، إرسال الرسائل القصيرة، من خلال الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي)، مثل "آي ميساج" على أجهزة "آبل".

     

    وبخلاف إمكانية إرساله للصور، ورؤيتك للشخص الذي تراسله وهو يكتب لك، فإن تطبيق "غوغل" الجديد للمراسلة، من الممكن أن تتوافر فيه خدمة الشراء من مواقع إليكترونية.

    وتعاني "غوغل" دوما من أزمة في تطوير مواقع أو تطبيقات تراسل فوري أو تواصل اجتماعي، ودوما ما تحقق فشلا ذريعا.

    وسبق لـ "غوغل" وأن أطلقت تطبيقات مراسلة، مثل "هانغآوتس"، و"غوغل بلاس"، ولكن لم يحققا النجاح والانتشار المطلوب من جانب المستخدمين.

    انظر أيضا:

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    iphone x, أيفون, آيفون, مراسلة, تطبيق جديد, واتساب, أندرويد, شركة أبل, شركة آبل, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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