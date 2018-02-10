بعد عقود من الفشل... أخيرا "غوغل" تنافس بهذا التطبيق

كشفت تقارير إخبارية عالمية عديدة، عن أن شركة "غوغل" الأمريكية، قررت أخيرا أن تدخل المنافسة في مجال فشلت فيه منذ عقود.

© AP Photo/ Jens Meyer "غوغل" يسهل حجز رحلاتك... ميزة جديدة

وتسعى " غوغل " حاليا، لإطلاق تطبيق مراسلة، ولكنه سيكون مخصصا لأجهزة "أندرويد" فقط، على غرار تطبيق "آي ميساج"، المتوافر لأجهزة شركة "آبل"، بحسب موقع " أندرويد بوليس ".

ولن يكون التطبيق مماثلا لتطبيقات "غوغل" الأخري للمراسلة، مثل "هانغآوتس" للتواصل بين الموظفين مع بعضهم البعض، وتطبيق "آلو".

وسيمكّن تطبيق "غوغل" الجديد للمراسلة المستخدم، من مطابقة هاتفه الذكي مع حاسبه الشخصي، مثل تطبيق المراسلة "واتساب"، بحيث يمكن استخدام نسخة التطبيق على الحواسيب المكتبية.

وسيدعم التطبيق الجديد، إرسال الرسائل القصيرة، من خلال الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي)، مثل "آي ميساج" على أجهزة "آبل".

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Why implementing message ordering is kind of a big deal?: Very recently, The Next Web published a story highlighting how #Apple was possibly messing up the order of messages exchanged via its iMessage app. A lot of users are continuing to… https://t.co/cEVRAftOtY #Tecnologia pic.twitter.com/33uDfCtMZp — Benjamín De la cruz (@benjaChomin) February 4, 2018

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وبخلاف إمكانية إرساله للصور، ورؤيتك للشخص الذي تراسله وهو يكتب لك، فإن تطبيق "غوغل" الجديد للمراسلة، من الممكن أن تتوافر فيه خدمة الشراء من مواقع إليكترونية.

وتعاني "غوغل" دوما من أزمة في تطوير مواقع أو تطبيقات تراسل فوري أو تواصل اجتماعي، ودوما ما تحقق فشلا ذريعا.

وسبق لـ "غوغل" وأن أطلقت تطبيقات مراسلة، مثل "هانغآوتس"، و"غوغل بلاس"، ولكن لم يحققا النجاح والانتشار المطلوب من جانب المستخدمين.