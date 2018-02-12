محكمة ألمانية تقف في وجه "فيسبوك"

أعلنت مجموعة ألمانية معنية بحقوق المستهلك، أن محكمة قضت بعدم شرعية استخدام "فيسبوك" للبيانات الشخصية لمستخدميه.

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters "فيسبوك" يختبر ميزة جديدة للحد من التعليقات المخالفة

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة إقليمية في برلين فيما تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة مزيدا من التدقيق في ألمانيا بشأن تعاملها مع بيانات شخصية حساسة تمكنها من توجيه إعلانات على الإنترنت للمستخدمين بحسب اهتماماتهم.

وقال اتحاد منظمات المستهلكين الألماني، إن الإعدادات الافتراضية لـ"فيسبوك" وبعض شروط الاستخدام تمثل خرقا لقانون حماية المستهلك وإن المحكمة وجدت أن أجزاء من الموافقة على استخدام البيانات غير صالحة.

وقال هيكو دنكل، مسؤول سياسة التقاضي في الاتحاد: "يخفي فيسبوك الإعدادات الافتراضية غير الملائمة للخصوصية في مركز الخصوصية بالموقع ولا يوفر معلومات كافية حولها عند تسجيل المستخدمين".

وأضاف "هذا لا يلبي معايير الموافقة المسبقة"، وفقا لوكالة "رويترز".

ونشر الاتحاد نسخة من حكم المحكمة في موقعه على الإنترنت، وأكد متحدث باسم المحكمة أن حكما صدر لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وأشارت "فيسبوك" إلى أنها ستطعن على الحكم، وأوضحت الشركة أنها قامت بتغييرات كبيرة بالفعل على شروط الاستخدام وقواعد حماية البيانات منذ أقيمت الدعوى في 2015.