لن يمكنك الاحتفاط بالصور من "غوغل" بعد حذف هذه الميزة

أجرى محرك البحث الشهير "غوغل" تعديلا على كيفية مشاهدة الصور المتواجدة عليه، وذلك لمنع الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي.

وأعلن " غوغل "، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس 15 فبراير الجاري، عن حذفه لميزة "View image"، والتي كانت تظهر عند النقر على الصورة، من أجل مشاهدتها بصورة منفردة في رابط منفصل، بحسب موقع " ذا فيرج ".

واتخذ "غوغل" هذه الخطوة، بعدما ظل يتعرّض لهجوم، من جانب المصورين الفوتوغرافيين والناشرين، بسبب استحواذ مستخدميه على صورهم، من دون الحصول على إذن رسمي منهم.

وأصبح الآن من أجل مطالعة الصورة المرغوبة، زيارة الموقع الإلكتروني المتوافرة عليه، وقد لن تتمكن بعد هذا من حفظها، لأن هناك مواقع ترفض الاحتفاظ بصورها.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018

ويبدو أن هذا الإجراء اتُخذ من جانب "غوغل"، إما لمنع مستخدميه من الاحتفاظ بالصور، أو من أجل توجيههم إلى الموقع الإلكتروني المتوافرة الصور عليه، وذلك لكي يتمكن من عرض الإعلانات التجارية، والحصول على عائدات.

وبخلاف حذفها لزر "View image"، فإن "غوغل" حذف زر "Search by image"، والذي كان يظهر عند عند فتح أي صورة، ولكن بالإمكان اللجوء إلى خيار بديل مازال متوافرا، وهو بجر الصورة إلى شريط البحث في "غوغل"، لكي يتمكن من عرض صور متعلقة بها.