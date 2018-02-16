بالصور... العثور على خصلة شعر أول رئيس أمريكي في كتاب

وتم العثور على خصلة الشعر، بداخل تقويم للقرن الثامن عشر، وهو ما جعل المؤرخون يتساءلون عن سر تواجدها في هذا الكتاب، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
والكتاب موجود في مكتبة شافر بكلية يونيون، أثناء مراجعة لقوائم الكتب.
ويعود تاريخ التقويم إلى عام 1793، بين مجموعة أرشيفية ضخمة من المخطوطات النادرة.
وذكرت كلية شافر، أنه عُثر على خصلة شعر جورج واشنطن الرمادية اللون المميزة داخل مظروف كتب عليه "شعر واشنطن"، وجد في الكتاب.
Librarian finds lock of George Washington's hair in #Schenectady @UnionCollegeNY @PaulGrondahl https://t.co/m7lsqfGspW pic.twitter.com/1eFMPPVtfh— Times Union (@timesunion) February 13, 2018
I need this for a spell I am working on.— pourmecoffee (@pourmecoffee) February 14, 2018
"Lock of George Washington's hair found at Union College" https://t.co/Dt8qpwHhCy pic.twitter.com/O57PJeHvDk
ويعتقد المؤرخون، أن تكون خصلة الشعر تذكارا لجيمس، ابن ألكساندر هاميلتون، خاصة وأن جورج واشنطن هو صديق للعائلة.
وتفكر كلية شافر بشكل جدي، في الاحتفاظ بخصلة شعر جورج واشنطن، وتقديمه للعرض الجماهيري.
وجورج واشنطن، هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الآباء المؤسسين لها، وكان خصما للانفصاليين، وقاد التمرّد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو/ تموز 1776، كما أنه ترأس الاتفاقية التي صاغت الدستور، الذي حل محل مواد الاتحاد الكونفدرالي، وأنشأ منصب الرئيس.
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