بالصور... العثور على خصلة شعر أول رئيس أمريكي في كتاب

عثر أرشيفيون على خصلة شعر للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج واشنطن، في مكتبة تابعة لإحدى كليات مدينة نيويورك الأمريكية.

وتم العثور على خصلة الشعر، بداخل تقويم للقرن الثامن عشر، وهو ما جعل المؤرخون يتساءلون عن سر تواجدها في هذا الكتاب، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

والكتاب موجود في مكتبة شافر بكلية يونيون، أثناء مراجعة لقوائم الكتب.

ويعود تاريخ التقويم إلى عام 1793، بين مجموعة أرشيفية ضخمة من المخطوطات النادرة.

وذكرت كلية شافر، أنه عُثر على خصلة شعر جورج واشنطن الرمادية اللون المميزة داخل مظروف كتب عليه "شعر واشنطن"، وجد في الكتاب.

I need this for a spell I am working on.



"Lock of George Washington's hair found at Union College" https://t.co/Dt8qpwHhCy pic.twitter.com/O57PJeHvDk — pourmecoffee (@pourmecoffee) February 14, 2018

ويعتقد المؤرخون، أن تكون خصلة الشعر تذكارا لجيمس، ابن ألكساندر هاميلتون، خاصة وأن جورج واشنطن هو صديق للعائلة.

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وكان إهداء خصال الشعر تقليدا متعارفا عليه في ذلك الوقت.

وتفكر كلية شافر بشكل جدي، في الاحتفاظ بخصلة شعر جورج واشنطن، وتقديمه للعرض الجماهيري.

وجورج واشنطن، هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الآباء المؤسسين لها، وكان خصما للانفصاليين، وقاد التمرّد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو/ تموز 1776، كما أنه ترأس الاتفاقية التي صاغت الدستور، الذي حل محل مواد الاتحاد الكونفدرالي، وأنشأ منصب الرئيس.